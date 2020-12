Triage X, come sappiamo, sta proseguendo oltre i piani iniziali del suo autore che prevedevano circa 21 volumi.

La serie di Shouji Sato, mangaka anche noto per Highschool of the Dead, si sta a ogni modo dirigendo verso la conclusione: la battaglia finale inizierà con il prossimo capitolo che verrà pubblicato il 9 Gennaio 2021 sul numero 2 della rivista Dragon Age di Fujimi Shobo (gruppo Kadokawa).

A proposito di Triage X

Triage X è in corso di serializzazione dal 9 Aprile 2009 sulle pagine del mensile Dragon Age; la serie si compone al momento di 21 volumi, l’ultimo dei quali è stato pubblicato Giovedì 9 Luglio 2020 nelle librerie del Giappone.

Il manga ha ispirato una serie anime per la tv in 10 episodi, realizzata dallo studio Xebec (To Love Ru, Ghost Inn La Locanda di Yuna).

In Italia il manga è in corso di pubblicazione per Planet Manga (19 volumi finora), la serie animata è disponibile su Crunchyroll in streaming:

Il Mochizuki General Hospital vanta alcune delle migliori esperte (e ben dotate) infermiere in città. Ma, sebbene queste fanciulle passino la maggior parte della loro vita diurna a combattere le malattie, quando il turno finisce combattono ben altri mali…Sotto la guida del Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’ospedale, alcuni capaci membri dello staff e giovani adolescenti, formano un gruppo di mercenari assassini, specializzati in “cancri” della società e li “asportano” prima che il male si diffonda.

Del maestro Sato Planet Manga non sta pubblicando soltanto Triage X, ma ha in catalogo anche Highschool of the Dead, l’artbook Lightning Pop e la più recente serie Magical Girl Howling Moon, disegnata su testi di Kenji Saito (Trinity Seven – L’Accademia delle Sette Streghe, anch’esso in corso per Planet Manga).

La serie animata di Highschool of the Dead, invece, è stata pubblicata in DVD e Blu-ray da Yamato Video e Koch Media.

Recupera l’ultimo volume uscito del manga