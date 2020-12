Dalle pagine di Preview 62, vi riportiamo le uscite Sergio Bonelli Editore di febbraio 2021. Tra pietre miliari come Tex Willer, Dampyr e Dylan Dog fino a Morgan Lost e Nathan Never. Arrivano inoltre i due volume celebrativi Tutto Bonelli – Gli Anni d’Oro e L’era Moderna.

Le uscite Sergio Bonelli Editore di febbraio 2021

IL CONFINE 07

Chi non ha paura?

di Giovanni Masi, Mauro Uzzeo,

Emanuele Contarini e Bruno Cannucciari

80 pagine – 22 x 30 cm

colore, cartonato

ISBN 978-88-6961-579-5

€ 16,00

Nuovo appuntamento con Il Confine, che con ogni numero cattura nuovi lettori grazie alla

sua trama sospesa tra intrigo e mistero, fantastico e indagine sociale. Gli enigmi del Confine si infittiscono, e Laura Denti non è ancora pronta a mollare la sua indagine, nonostante la sua presenza non sia più ben accetta in paese, i cui abitanti, di fronte alle

sconcertanti rivelazioni, lasciano emergere un odio sepolto, una paura antica e terribile che

si scatena come una furia quando la Montagna esplode di luce…

TUTTO BONELLI 1940-1970

GLI ANNI D’ORO

a cura di Mauro Giordani e Gisello Puddu

528 pagine – 16 x 21 cm

colore, brossurato

ISBN 978-88-6961-574-0

€ 16,00

Arriva in libreria e fumetteria in due volumi – venduti separatamente – la fumettografia

completa della Casa editrice di via Buonarroti. Molto più di un catalogo, questi volumi contengono la descrizione accurata di ogni collana e titolo, l’elenco puntuale di tutte le pubblicazioni a partire dalle origini negli anni ’40, attraverso decenni fino alle ultime uscite di dicembre 2020. Un’opera preziosa per i collezionisti, gli appassionati e per tutti i lettori curiosi di scoprire il ricchissimo mondo dei fumetti Bonelli. Un’occasione speciale per celebrare gli ottant’anni della Sergio Bonelli Editore!

TUTTO BONELLI 1970-OGGI

L’ERA MODERNA

a cura di Mauro Giordani e Gisello Puddu

528 pagine – 16 x 21 cm

colore, brossurato

ISBN 978-88-6961-575-7

€ 16,00

DYLAN DOG. FANTASMI

di Tiziano Sclavi, Claudio Chiaverotti, Michele Masiero, Corrado Roi, Luigi Siniscalchi e Giampiero Casertano

400 pagine – 16 x 21 cm

B/N, brossurato

ISBN 978-88-6961-577-1

€ 15,00

Quattro storie che hanno in comune oscure presenze, labili figure sospese tra il mondo dei

vivi e quello dei morti, fantasmatiche minacce che popolano gli incubi, ma anche la realtà degli sfortunati protagonisti di queste avventure. Al loro fianco, un uomo che, a differenza di tanti, non rifiuta l’ignoto ma tenta anzi di penetrarlo e comprenderlo, specialmente quando il mistero e l’orrore si celano nel profondo dell’inconscio: Dylan Dog.

DYLAN DOG COLOR FEST 36

Mister Punch

di Giovanni De Feo

e Giulio Rincione

96 pagine – 16 x 21 cm

colore, brossurato

€ 5,50

A causa di Groucho, l’Indagatore dell’Incubo deve pagare una multa gravata da salatissimi interessi di mora. La tentazione di cacciare di casa il suo assistente è forte per Dylan, ma gli viene suggerito un modo per superare la questione: gettare qualcosa che gli ricordi Groucho sul palco dell’inquietante teatro di burattini di Mister Punch.

DYLAN DOG 414

Giochi innocenti

di Paola Barbato e Paolo Martinello

96 pagine – 16 x 21 cm

B/N, brossurato

€ 3,90

Dylan è alle prese con un filmato arrivato sul suo smartphone, che non riesce a visionare data la scarsa dimestichezza con la tecnologia digitale. Si tratta di un’invocazione di aiuto da parte di Allie, la piccola figlia di un’amica di Rania. La bambina è terrorizzata da un’oscura presenza che si trova nella sua camera da letto. E, poco tempo dopo, Allie scompare nel nulla…

DYLAN DOG OLDBOY 5

Il giornale dei misteri

di Giuseppe De Nardo, Luigi

Siniscalchi e Sergio Algozzino

Casanova

di Luigi Mignacco e Maurizio Di Vincenzo

192 pagine – 16 x 21 cm

B/N, brossurato

€ 6,50

Dylan Dog è morto! Si mobilita così la rivista Weird World Wonders… Tra sensitivi e persone

dotate di capacità extrasensoriali, una trama costantemente in procinto di cambiare forma e prospettiva, mentre incombe la festività di San Valentino… Casanova è un serial killer che

seduce e uccide giovani donne e tra le sue vittime c’è anche l’ultima ex fidanzata dell’Indagatore dell’Incubo. A Craven Road 7 si presenta poi una cliente che dice

di essere stata vittima di Casanova, ma di essere sopravvissuta perché non può morire…

KAY – LA GUERRA DEL BUIO 10 (DI 10)

di Alessandro Russo e Francesca Palomba

160 pagine – 13 x 18 cm

B/N, brossurato

€ 4,90

La fine della saga… nei cupi meandri del Tempio delle Telepati, dove si annidano nemici imprevisti e sentimenti corrotti, Kay si confronta con l’origine del Buio… e il futuro non potrà più essere lo stesso! Si chiude la grande saga di Kay, con il decimo e ultimo volume della miniserie!

DAMPYR 251

Stavkirke

di Maurizio Principato e Arturo Lozzi

96 pagine – 16 x 21 cm

B/N, brossurato

€ 3,90

Le famose chiese di legno norvegesi bruciano. Una setta di occultisti metallari comandata da un crudele non-morto minaccia la bella Astrid Dahl, ma il Dampyr Harlan Draka è pronto a correre in suo aiuto!

DRAGONERO IL RIBELLE 16

Il volo delle viverne

di Luca Enoch e Salvatore Porcaro

96 pagine – 16 x 21 cm

B/N, brossurato

€ 3,90

Dopo la distruzione della torre di Tectuendàrt, dove venivano costruiti dirigibili e nuvolanti, l’Impero è ormai privo di una forza aerea: è il momento, per la resistenza, di assumere il controllo dei cieli erondariani. Ecco perché Ian, Myrva e Gmor devono raggiungere il luogo dove nidificano le viverne selvatiche, creature feroci e indocili che, normalmente, non potrebbero essere cavalcate. Normalmente… ma Dragonero ha un asso nella manica!

MARTIN MYSTÈRE 373

Incubi!

di Alfredo Castelli, Paolo Ongaro e Antonio Sforza

160 pagine – 16 x 21 cm

B/N, brossurato

€ 6,30

Da qualche tempo Martin Mystère è in preda a incubi, improvvise amnesie e attacchi di ira immotivata, quasi presagisse che qualcosa di molto grave sta per scatenarsi contro di lui. E difatti Java viene ucciso da uno sconosciuto che sembra aver agito su commissione. Dopo il funerale, un furioso Detective dell’Impossibile, divenuto violento e privo di scrupoli, cerca di risalire ai mandanti del delitto e scopre il coinvolgimento degli Uomini in Nero. Una lunga indagine lo porta faccia a faccia con il loro misterioso capo, la scoperta della cui identità cambia per sempre la vita di Martin.

JULIA 269

L’artista

di Giancarlo Berardi, Lorenzo Calza,

Enrico Massa, Tommaso Arzeno e Andrea Cuneo

128 pagine – 16 x 21 cm

B/N, brossurato

€ 4,50

Bruce lavora come commesso in un negozio che vende dischi, ma il suo sogno è diventare un artista. Ha la passione per la fotografia e prepara ogni set come fosse una messa in scena, con attenzione maniacale, nei minimi dettagli… Una specie di gioco ma mortalmente serio, perché ciò che i suoi scatti catturano è proprio la morte. Julia dovrà districarsi tra le morbose fantasie di questo nuovo serial killer e intuirne il macabro progetto prima che con la sua macchina fotografica immortali l’ennesimo delitto…

NATHAN NEVER 357

Frammenti di un futuro possibile

di Bepi Vigna e Maurizio Gradin

96 pagine – 16 x 21 cm

B/N, brossurato

€ 3,90

Come si può credere che la stazione orbitale Urania, il cui relitto è ben visibile nella baia della Città, non sia mai precipitata sulla Terra? A volte, però, anche la realtà che appare più indiscutibile e certa, nasconde oscure trame e può rivelare incredibili retroscena. Nathan Never si trova a dover dipanare il più grande mistero della Storia e nel corso della sua indagine avrà modo di gettare uno sguardo sui possibili futuri che coinvolgono lui, l’Agenzia Alfa e… l’umanità intera!

ODESSA 22 – RESISTENZA 4

di Davide Rigamonti e Antonella Vicari

96 pagine – 16 x 21 cm

colore, brossurato

€ 5,90

Nelle profondità del Serraglio 457, sotto Nuova Odessa, qualcuno si muove. Qualcuno che dovrà fare i conti col proprio passato e con esseri dimenticati, unica speranza per chi si trova in superficie. Il viaggio sarà lungo e irto di pericoli, mentre rivelazioni sconvolgenti attendono solo una cosa: che la risalita giunga al termine.

STORIA DEL WEST 23

Terra violenta

di Gino D’Antonio

e Sergio Tarquinio

96 pagine – 19 x 27 cm

colore, brossurato

€ 5,90

Mac Alistair è stato assoldato come guida per una carovana di coloni diretti in Sierra Nevada, spinti dalla miseria e dalla speranza in una vita migliore. Il viaggio è tutt’altro che tranquillo e il capocarovana non dà prova né di coraggio né di lealtà. Rimasto solo,

Mac incontra il professor Henry P. Comstock, uno studioso di scienze naturali che sta raccogliendo informazioni per un trattato. I due decidono di proseguire assieme

lungo la pista dei coloni, cosparsa di drammatiche tracce. Ma le sorprese non sono solo tragiche…

TEX CLASSIC 103 E 104

La caverna segreta

La porta delle mille felicità

di Gianluigi Bonelli, Aurelio Galleppini e Virgilio Muzzi

64 pagine – 16 x 21 cm

colore, brossurato

€ 3,20

Un’apparizione mostruosa sta terrorizzando i dintorni di Morelos: uno spaventoso scimmione urlante, cavalcando un nero destriero, galoppa nella notte armato di machete in cerca di teste da mozzare! L’invalido Juan Barrera, la sua assistente meticcia Mayumba e sua figlia Miranda nascondono un inconfessabile segreto…

ZAGOR CLASSIC 24

Gentiluomo… ma non troppo!

di Guido Nolitta e Gallieno Ferri

80 pagine – 16 x 21 cm

colore, brossurato

€ 3,50

Zagor prende parte a un torneo messo in piedi dall’usurpatore Iron-Man, riuscendo ad affrontarlo nuovamente e, smascherati i suoi trucchi, a sconfiggerlo definitivamente… Nell’avventura che segue, lo Spirito con la Scure, deve affrontare Buddy Fox, detto “la volpe”, un noto criminale abile nei travestimenti che, rubata l’identità di un nobile locale, sta organizzando una festa per le persone più ricche della regione che intende alleggerire di tutti i loro valori…

ZENITH 717 / ZAGOR 666

Nessuno è innocente

di Tito Faraci e Marcello Mangiantini

96 pagine – 16 x 21 cm

B/N, brossurato, € 3,90

TEX 723

Le negra muerte

di Pasquale Ruju e Stefano Biglia

112 pagine – 16 x 21 cm

B/N, brossurato, € 3,90

TEX NUOVA RISTAMPA 465

Jack Thunder l’implacabile

di Mauro Boselli e Carlo Raffaele Marcello

112 pagine – 16 x 21 cm

B/N, brossurato, € 3,90

TEX WILLER 27

I trafficanti di Coffin

di Mauro Boselli e Bruno Brindisi

64 pagine – 16 x 21 cm

B/N, brossurato, € 3,20

ZAGOR MAXI 41

La nave fantasma

di Antonio Zamberletti e Alessandro Chiarolla

292 pagine – 16 x 21 cm

B/N, brossurato, € 7,90

TEX MAGAZINE 2021

di Pasquale Ruju, Antonio Zamberletti, Mario Rossi e Giuseppe Candita

176 pagine – 16 x 21 cm

colore e B/N, brossurato, € 7,50

TUTTO TEX 598

La prova del fuoco

di Pasquale Ruju e E. R. García Seijas

112 pagine – 16 x 21 cm

B/N, brossurato, € 3,90

