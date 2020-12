Il manga L’Eroe è Morto (Yuusha ga Shinda! Murabito no Ore ga Hotta Otoshiana ni Yuusha ga Ochita Kekka.) di Subaruichi è arrivato alle battute conclusive.

Il capitolo pubblicato sul sito web Ura Sunday di Shogakukan oggi, Domenica 6 Dicembre (ma per il Giappone è già il 7 Dicembre), infatti, si intitola Storia Finale (Parte 1 di 2) – Il Giorno Promesso.

La seconda e ultima parte uscirà Domenica 13 Dicembre.

A proposito de L’Eroe è Morto

Subaruichi ha iniziato la serializzazione de L’Eroe è Morto il 9 Dicembre 2014 sul sito web Ura Sunday; i capitoli della serie sono stati finora raccolti in 19 volumi, il volume 19 è stato pubblicato da Shogakukan il 12 Ottobre 2020.

In Italia la serie, annunciata a Lucca Comics 2016, è in corso di pubblicazione per J-POP Manga dal Giugno 2017:

Un bel giorno, l’Eroe Leggendario finisce nella trappola scavata da Touka, un giovane contadino sporcaccione, e muore. Per nascondere le prove, Touka seppelisce il cadavere dell’Eroe, ma la mattina seguente al suo corpo accade qualcosa di molto strano… Inizia una nuova avventura fantasy all’insegna delle situazioni assurde!

Il volume 18 è uscito lo scorso 23 Settembre:

Il re dei negromanti si è impadronito del corpo dell’eroe Shion e, sfruttando il suo nome, fa passare Touka e i suoi per criminali, rendendoli nemici dell’intero regno. Lontano da occhi indiscreti, il gruppo dovrà infiltrarsi nella torre in cui il re li attende, ma lì troveranno Isaac, colui che ha cresciuto la principessa Margaret.

Recupera il manga