L’evento Code Geass Next 10years Project ha annunciato una nuova serie animata e un gioco per cellulari basato sulla fortunata saga fantascientifica di Sunrise.

La nuova serie anime per la tv si intitola Z of the Recapture ed è diretta da Yoshimitsu Ohashi (Galaxy Angel) su sceneggiature di Noboru Kimura (Princess Principal: Crown Handler).

Il character design è firmato ancora una volta da Takahiro Kimura ed è sempre basato sul design originale delle CLAMP.

Il design dei Knightmare Frame è ideato da Astrays.

Il gioco per smartphone si intitola Genesic Re:CODE e permetterà ai giocatori di vivere varie storie della saga grazie a componenti di gioco di simulazione e di gioco di ruolo.

Presenterà storie originali e nuove illustrazioni.

L’uscita è prevista per la prossima Estate.

Di seguito il video di presentazione:

A proposito di Code Geass

La serie animata originale Code Geass: Lelouch of the Rebellion, ideata e diretta dal regista Goro Taniguchi (Planetes) su sceneggiatura del co-creatore Ichiro Okouchi (Berserk L’Età dell’Oro) presso gli studi Sunrise (Gundam), ha debuttato in Giappone nel 2006.

Il sequel, Code Geass: Lelouch of the Rebellion R2, ha esordito nel 2008 portando il numero di episodi complessivi a quota 50.

Lo spin-off in 5 OVA Akito the Exiled è uscito tra il 2012 e il 2016.

Il 2017 e il 2018 hanno visto l’uscita di una trilogia per il cinema che ha ripercorso la storia della serie tv con l’aggiunta di nuove scene e dialoghi.

Nel 2019 ha debuttato il film animato sequel Code Geass: Lelouch of the Re;surrection, che nelle intenzioni degli autori rappresenta la prima fase di un piano di produzione decennale.

In Italia Dynit ha pubblicato le due serie tv e gli OVA; Planet Manga ha portato gli adattamenti manga e un buon numero di spin-off.

