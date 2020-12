AMC ha rinnovato il contratto per una nuova stagione di Fear the Walking Dead, il celebre spin-off della serie zombie.

La nuova stagione di Fear the Walking Dead

La stagione 7 per lo spin-off Fear the Walking Dead è stata confermata, sebbene al momento la serie sia interrotta principalmente a causa di alcuni ritardi dovuti alla pandemia. Infatti, inizialmente la stagione 6, andata in onda fino a novembre, doveva includere un totale di 8 episodi, ma è stata conclusa in anticipo con l’episodio 6 della Parte A.

Le riprese per la settima stagione inizieranno nel 2021 ed è molto probabile che, se non all’inizio del 2022, già in quell’anno più tardi la serie venga trasmessa in onda, sebbene non ci sia stata alcuna conferma ufficiale dal team per quanto riguarda le date.

La stagione 6 deve ancora concludersi con gli ultimi 9 episodi, programmati per la messa in onda all’inizio del 2021.

FearTWD su Twitter: “The past is dead… but the future is bright. #FearTWD is coming back for a 7th season. https://t.co/6oX8uF10Wy” / Twitter

“The past is dead… but the future is bright”

Gimple su un ritorno di Madison

ComicBook, che riporta la notizia, ha inoltre intervistato il capo esecutivo per la serie Scott Gimple, che incoraggia i fan a mantenere viva la speranza per quanto riguarda un probabile ritorno di Kim Dickens nel suo ruolo di Madison, dopo che il personaggio è stato dato per morto durante la stagione 4:

“C’erano molte domande [dai fan] su Madison”

Ammette Gimple:

“Ed è proprio vero che stiamo valutando un sacco di opzioni… Abbiamo discusso di Fear. Abbiamo discusso con Tales of the Walking Dead, e poi anche con The Walking Dead. Ci sono tutti i tipi di possibilità. Indaghiamo molto su quel passato nelle storie, specialmente con Tales of the Walking Dead. Quindi, se tutto dovesse venire insieme, sarebbe fantastico, ma ci sono alcune cose che fluttuano intorno che sono davvero fantastiche.“

Acquista il box serie completo di The Walking Dead