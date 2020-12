panpanya, come sappiamo, debutterà in Italia grazie a Edizioni Star Comics il 9 Dicembre 2020 con il primo di una serie di volumi proposti in una collana dedicata a questo artista dallo stile grafico e narrativo davvero unici.

Dopo An Invitation From a Crab, la casa editrice con sede a Bosco proporrà al pubblico italiano altre quattro opere che usciranno con periodicità quadrimestrale: Pillowfish, Animals, The Second Goldfish e Guanàbana Holiday.

panpanya works, i dettagli

Nel comunicato stampa ufficiale si legge:

I NUOVI TITOLI CHE IMPREZIOSIRANNO LA COLLANA PANPANYA WORKS Altre quattro raccolte di storie che vi faranno sognare Un primo assaggio degli straordinari e visionari “viaggi su carta” di panpanya – artista giapponese salito agli onori della cronaca grazie al successo di pubblico e critica delle sue affascinanti opere – ci sarà dato da AN INVITATION FROM A CRAB, che vedrà la luce per la prima volta in Italia il 9 dicembre. Ma, come già annunciato, saranno ben 5 le sue opere che Star Comics pubblicherà nella collana PANPANYA WORKS. Oggi possiamo svelare il nome dei prossimi volumi: il secondo, che sarà disponibile ad aprile 2021, sarà PILLOWFISH, e poi – al ritmo di un nuovo tomo ogni quattro mesi – sarà il turno di ANIMALS, THE SECOND GOLDFISH, e per chiudere GUANÀBANA HOLIDAY, previsto per aprile 2022. Un ciclo di incredibili raccolte di storie brevi uniche nel loro genere, che faranno la gioia di chi ama i racconti surreali e stravaganti. Ritroveremo, come in AN INVITATION FROM A CRAB, la stessa indefinita e poliedrica fanciulla, che si troverà coinvolta in nuove, insolite avventure in compagnia di animali parlanti e personaggi decisamente originali.

panpanya works, il primo volume è in arrivo

Il 9 Dicembre ci aspetta quindi il primo volume della collana, An Invitation from a Crab:

Passeggiando per le vie del suo quartiere, una bambina senza nome si imbatte in un grosso granchio. Decisa a catturarlo per farne la propria cena, inizia a seguirlo, dando il via a una serie di avventure che la vedono attraversare paesaggi urbani dettagliatissimi sospesi in un’atmosfera onirica e popolati da personaggi fiabeschi e surreali, giocattoli incomprensibili e frutti misteriosi…

Curiosi animali parlanti, spiriti bizzarri, presenze evanescenti e ambientazioni iperrealistiche sono gli ingredienti delle straordinarie opere a fumetti di “panpanya”, artista giapponese dallo stile originalissimo che ha fatto parlare di sé ottenendo importanti riconoscimenti appena esordiente e che non mancherà di affascinare anche il pubblico occidentale!

