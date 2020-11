The Hidden Dungeon Only I Can Enter, il trailer ufficiale Italiano

The Hidden Dungeon Only I Can Enter, trasposizione anime della serie di light novel Ore Dake Haireru Kakushi Dungeon: Kossori Kitaete Sekai Saikyo di Meguru Seto, sarà disponibile su Crunchyroll Italia in simulcast dall’8 Gennaio 2021.

In apertura possiamo guardare il nuovo trailer ufficiale sottotitolato in Italiano, sulle note della canzone della sigla di chiusura Nemophila dei Coalamode.

A proposito di The Hidden Dungeon Only I Can Enter

The Hidden Dungeon Only I Can Enter è diretto da Kenta Onishi (My Roommate is a Cat) presso lo studio Okuru to Noboru (Cho Jigen Game Neptune The Animation: Nepu no Natsuyasumi) su sceneggiature di Kenta Ihara (Saga of Tanya the Evil).

Yuya Uetake (animatore chiave in The Rising of The Shield Hero) si occupa del character design.

Crunchyroll Italia descrive così la trama della serie:

Noir è il figlio di una casa nobiliare minore con poco dalla sua parte se non un’offerta di lavoro che è stata cancellata prima che lui potesse iniziare il suo primo giorno. Ha una dote rara, comunque: la capacità magica di consultare un grande saggio, malgrado questo gli crei un gran mal di testa! Incerto su cosa il futuro gli riservi, contatta il saggio per un consiglio sul prossimo passo da fare e si dirige verso un dungeon segreto gremito di bestie rare e oggetti magici. È qui che Noir si allena, acquisisce esperienza e ricchezza fino a essere potente abbastanza da cambiare il suo destino.

Seto ha lanciato le light novel di The Hidden Dungeon Only I Can Enter nel 2017; un adattamento manga a cura di Tomoyuki Ito è in corso dal 2018 sul sito web Suiyobi no Sirius di Kodansha.

