L’account Twitter ufficiale del sito web di fumetti Comic Newtype di Kadokawa ha annunciato venerdì che l’adattamento manga di Yaeko Ninagawa del film anime originale Her Blue Sky (A Te Che Conosci l’Azzurro del Cielo) terminerà con il prossimo capitolo.

Il sito web di Comic Newtype quindi pubblicherà il 15° e ultimo capitolo del manga il prossimo 29 gennaio.

Yaeko Ninagawa ha lanciato il manga di A Te Che Conosci l’Azzurro del Cielo sul sito web di fumetti Comic Newtype di Kadokawa nel luglio 2019. Kadokawa ha pubblicato il terzo del manga il 24 settembre scorso. Il film originale è invece uscito in Giappone nell’ottobre 2019.

La storia del film è ambientata in una città incastonata tra le montagne e si concentra sulla studentessa del secondo anno delle superiori e aspirante musicista Aoi Aioi, sua sorella maggiore Akane Aioi, l’ex fidanzato di Akane e chitarrista in difficoltà Shinnosuke Kanomura, e Shinno – che è in realtà una versione di Shinnosuke più giovane di 13 anni e giunta lì dopo aver viaggiato dal passato al presente.

I genitori di Aoi e Akane sono morti in un incidente 13 anni prima, e Akane ha rinunciato alla sua ambizione di andare a Tokyo con Shinnosuke per prendersi cura di Aoi. Da allora, Aoi si è sentita in debito con la sorella maggiore.

Un giorno, Aoi viene invitata a esibirsi in un festival musicale come musicista turnista da un famoso cantante enka di nome Dankichi. Allo stesso tempo, Shinnosuke ritorna nella città di Aoi e Akane dopo molto tempo. Quindi, Shinno appare misteriosamente e Aoi si innamora per la prima volta.

Il regista Tatsuyuki Nagai, la scrittrice e regista Mari Okada e l’artista Masayoshi Tanaka – i membri di Super Peace Busters – hanno realizzato il film. Nagai ha diretto il film di animazione, Okada ha scritto la sceneggiatura e Tanaka ha disegnato i personaggi originali ed è stato il direttore capo dell’animazione.

CloverWorks ha sviluppato il film originale con Hiroyuki Shimizu (Ano Hana, Kokoro ga sakebitagatterun da.) e Genki Kawamura (Your Name., Mirai) in veste di produttori. Her Blue Sky è la terza opera ambientata nella città natale di Okada, Chichibu, dopo Ano Hana e Kokoro ga sakebitagatterun da.

