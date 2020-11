Haganai, il manga di Itachi ispirato alla serie di light novel di Boku wa Tomodachi ga Sukunai di Yomi Hirasaka e Buriki, si è concluso il 27 Novembre 2020 sulle pagine del numero 1/2021 della rivista Comic Alive edita da Media Factory.

La fase finale del manga è iniziata con il volume 18, il volume 20 sarà l’ultimo come già reso noto. Il volume 19 non è ancora stato pubblicato.

Itachi ha iniziato la pubblicazione del manga di Hagani il 27 Marzo 2010; le light novel originali, invece, sono state pubblicate da Media Factory tra il 2009 e il 2015 per un totale di 11 volumi.

Le light novel hanno ispirato non solo il manga, ma anche due serie animate per la televisione, OVA e un film live action.

Nel nostro Paese J-POP ha pubblicato un solo volume delle light novel e sta pubblicando il manga (17 volumi al momento):

Vero e proprio fenomeno OTAKU degli ultimi anni, BOKU WA TOMODACHI GA SUKUNAI (che letteralmente significa: io ho pochi amici), in breve HAGANAI, ha conquistato tutte le classifiche giapponesi, affermandosi come serie topica sia nel campo delle light novel, sia in quello dei manga, degli anime e del merchandising. Ponendosi sulla scia delle commedie scolastiche tutt’altro che ordinarie, come TORADORA! , HAGANAI narra le rocambolesche vicende di Hasegawa Kodaka, uno studente dai capelli biondi scambiato per un poco di buono che si imbatte in Yozoka Mikazuki, una bella compagna di classe, introversa e sempre di cattivo umore. Poche cose accomunano i due, ma di certo entrambi hanno qualche problema a socializzare. Ecco perché formano un club scolastico Rinjinbu, con lo scopo di fare conoscenza a scuola e non solo… Al club si uniranno, infatti, nuovi compagni (sempre più folli) e chissà se il gruppo riuscirà ad andare d’accordo!