Le uscite Amazon Prime Video di dicembre – Serie e Show originali e in esclusiva

The Wilds – Amazon Original

v.o. sub. it. e doppiata

11/12

In parte survival drama, in parte “pigiama party” distopico, The Wilds segue un gruppo di ragazze adolescenti di varia estrazione sociale, che lottano per la sopravvivenza dopo che un incidente aereo le costringe a vivere su un’isola deserta. Le naufraghe si ritroveranno a

litigare e a stringere forti legami che le porteranno a conoscersi, a scoprire segreti che nascondono e i traumi a cui sono tutte sopravvissute. C’è solo un colpo di scena in questo drama emozionante… le ragazze non sono finite su quell’isola per caso. La serie vede nel cast la veterana Rachel Griffiths, oltre a un mix di volti noti ed emergenti tra cui Sophia Ali, ,Shannon Berry, Jenna Clause, Reign Edwards, Mia Healey, Helena Howard, Erana James, Sarah Pidgeon, David Sullivan, e Troy Winbush. The Wilds è co-prodotta da Amazon Studios e ABC Signature, parte dei Disney Television Studios. Sarah Streicher

(Daredevil) ha creato la serie e ne è anche executive producer insieme ad Amy B. Harris (Sex and the City e The Carrie Diaries), Jamie Tarses (Happy Endings), e Dylan Clark (The Batman and Bird Box).

The Expanse Stagione 5

Amazon Original

v.o. sub. it. e doppiata

16/12

La quinta stagione di The Expanse continua a narrare la storia degli umani che in massa abbandonano il sistema solare in cerca di una nuova casa e di un nuovo inizio in mondi simili alla Terra. Le conseguenze dello sfruttamento secolare della Cintura sono ormai reali e la resa dei conti è inevitabile. Per la crew della Rocinante e per i leader dei Pianeti Interni e della Cintura il passato e il presente collidono, e il futuro riserva sfide che avranno conseguenze su tutto il sistema solare. Amos (Wes Chatham) torna sulla Terra per

confrontarsi con il suo passato e con le conseguenze di una vita che tanto ha combattuto per lasciarsi alle spalle. Naomi (Dominique Tipper) riesce a raggiungere suo figlio in un tentativo disperato di salvarlo dalla dannosa influenza del padre. Bobbie (Frankie Adams) e Alex (Cas Anvar) cercano di affrontare il collasso di Marte seguendo i movimenti di un’ambigua congrega avente legami con criminali e terroristi. Holden (Steven Strait) lotta con le conseguenze dei suoi trascorsi con la Protomolecola, con gli alieni che

l’hanno costruita e con il mistero di cosa li abbia annientati. Drummer (Cara Gee), in compagnia di una nuova squadra, combatte per fuggire da chi e cosa è stata in precedenza e Avasarala (Shohreh Aghdashloo), rifiutandosi di essere relegata ai margini, farà di

tutto per prevenire un attacco terroristico di proporzioni storiche.

El Cid

Amazon Original

v.o. sub. it. e doppiata

18/12

El Cid narra la storia di Rodrigo “Ruy” Diaz de Vivar, detto El Cid, eroe nazionale spagnolo ma anche uno dei personaggi più misteriosi e complessi della storia del paese. La serie racconta gli anni della gioventù di Ruy, ovvero il momento in cui diventò un fedele vassallo, cavaliere ed eroe per la corona. La storia è ambientata nell’undicesimo secolo, una delle epoche più affascinanti della storia spagnola, in cui cristiani, arabi ed ebrei convivevano nella penisola iberica, fronteggiandosi in guerre e stringendo alleanze. El Cid è una storia d’amore, intrighi, tradimenti e scontri fra potere e autorità. El Cid è stato girato nelle provincie spagnole di Soria, Burgos, Teruel e Madrid, oltre che nella città di Saragozza; una produzione che ha superato i 4000 m2 di estensione, con uno staff di più di 200 persone e 11.000 comparse. Oltre a Jaime Lorente nei panni di El Cid, la serie vede la partecipazione anche di José Luis García-Pérez che interpreta Re Ferdinando I il Grande, Elia Galera [29] nei panni della Regina Sancha La Bella, Carlos Bardem è il Conte di León, Juan Echanove è il vescovo, Alicia Sanz è Infanta Urraca, Francisco Ortiz è Sancho VII il Forte, Jaime Olías è Alfonso VI, Lucía Guerrero è Jimena, Lucía Díez è Infanta Elvira, Nicolás Illoro è Re García, Juan Fernández è Rodrigo, nonno di El Cid, Pablo Álvarez è Orduño, l’antagonista di Ruy, Ginés García Millán è Re Ramiro di Navarra, Dani Tatay è Beltrán, il figlio di Ramiro, Dani Albaladejo è Orotz, David Castillo è Lisardo lo scudiero, Adrián Salzedo è Alvar, Álvaro Rico è Nuño, Emilio Buale è Sádaba il guerriero, Hamid Krim è il Sultano di Saragozza Al-Muqtadir, Sarah Perles è Amina, la figlia del Sultano, e Zohar Liba è Abu Bakr.

The Grand Tour presents: A Massive Hunt Stagione 4

Amazon Original

v.o. sub. it. e doppiata

18/12

Dopo le spericolate avventure acquatiche nel Mekong, l’intrepido trio si ritrova su quattro ruote per la sua ultima avventura nelle esotiche isole di Reunion e Madagascar. A bordo di tre auto sportive Richard, James e Jeremy sono convinti di affrontare un viaggio tranquillo e divertente quando arrivano a Reunion e si lanciano a gran velocità sul tratto di asfalto più costoso del mondo: una sbalorditiva strada costruita sul mare. Ma una bizzarra sfida, lanciata da Mr Wilman, li spinge ad attraversare l’oceano per giungere fino in Madagascar, dove dovranno affrontare la strada più ardua del mondo a bordo di alcune tra le auto più modificate che abbiano mai costruito, per completare una delle loro missioni più difficili fino a oggi. L’estenuante avventura si concluderà con un finale esplosivo.

Yearly Departed

Amazon Original

v.o. sub.it.

30/12

Amazon Prime Video darà il suo addio al 2020 con il nuovo special comico Yearly Departed, un ironico memorial per un anno che in realtà deve ancora finire. Lo show raccoglie una serie di elogi funebri al 2020, in cui una squadra di comiche parlerà di tutto ciò che

abbiamo “perso” negli ultimi mesi. Dopo un lungo periodo passato tra pandemia, vespe killer e banana bread, Yearly Departed darà al 2020 l’addio che si merita da parte di alcune delle donne più divertenti al mondo. La lineup tutta al femminile include Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel), Ziwe (Book of Ziwe), Tiffany Haddish (Girls Trip), Patti Harrison [57] (Shrill), Natasha Leggero (Another Period), Natasha Rothwell (Insecure) e Sarah Silverman (I Love You, America).

Le uscite Amazon Prime Video di dicembre – Film originali e in esclusiva



The Gentlemen Amazon Exclusive

v.o. sub. it. e doppiata

01/12

Dall’autore e regista Guy Ritchie arriva The Gentlemen, una sofisticata commedia action con un cast di primo livello. Il film segue le vicende dell’emigrato americano Mickey Pearson (Matthew McConaughey) che si è costruito un impero della marijuana a Londra. Quando si

diffonde l’indiscrezione che possa volere abbandonare il mercato per sempre, si attivano una serie di piani, complotti e ricatti nel tentativo di riuscire a sottrargli il dominio. Nel cast anche Charlie Hunnam , Henry Golding, Michelle Dockery , Jeremy Strong, Eddie Marsan , Colin Farrell e Hugh Grant.

10 giorni con Babbo Natale Amazon Exclusive

it.

04/12

I protagonisti di 10 giorni senza mamma, Fabio De Luigi e Valentina Lodovini tornano in questo atteso sequel affiancati questa volta da un travolgente Diego Abatantuono nei panni di Babbo Natale e diretti da Alessandro Genovesi in una commedia delle feste

natalizie per tutta la famiglia. Insieme a loro i giovanissimi Angelica Elli, Matteo Castellucci e Bianca Usai. La famiglia “tutta matta” di 10 giorni senza mamma è alle prese con nuovi

problemi sulla divisione dei ruoli e con un’avventura che la porterà in viaggio verso la Lapponia a bordo di un vecchio camper per un Natale da trascorrere appassionatamente insieme. Gli imprevisti lungo il percorso e un esilarante incontro-scontro con un sedicente Babbo Natale renderanno il viaggio indimenticabile.

Sound of Metal Amazon Original

v.o. sub. it. e doppiata

04/12

Durante una serie di performance adrenaliniche, il batterista punk-metal Ruben (Riz Ahmed) inizia ad avere degli episodi intermittenti di perdita di udito. Quando uno specialista lo informa che la sua condizione è destinata a peggiorare rapidamente, il batterista pensa che la sua carriera e, di conseguenza, la sua vita siano finite. La fidanzata e compagna nella band, Lou (Olivia Cooke), spaventata dal fatto che Ruben possa ricadere nella tossicodipendenza da eroina da cui sta faticosamente cercando di curarsi, lo porta in un’isolata casa di cura per sordi affinché possano aiutarlo ad adattarsi a questa sua

nuova condizione. Dopo essere stato accolto in una comunità che lo accetta per come è, Ruben deve scegliere tra il suo nuovo equilibrio e il desiderio di tornare alla vita che aveva un tempo. Sound of Metal è diretto Darius Marder (Loot, sceneggiatore di Come un tuono), autore del soggetto con Derek Cianfrance (Come un tuono). La sceneggiatura è firmata dal

regista Darius Marder con Abraham Marder. Nel cast del film Riz Ahmed (The Night Of, Nightcrawler), Olivia Cooke (Me and Earl and the Dying Girl, Bates Motel), Paul Raci (Baskets, Parks and Recreation), Lauren Ridloff (The Walking Dead,Eternals) e Mathieu Almaric (The Diving Bell and the Butterfly, The Grand Budapest Hotel).

Il giardino segreto Amazon Exclusive

v.o. sub. it. e doppiata

10/12

Il giardino segreto, interpretato dal premio Oscar Colin Firth e da Julie Walters, è l’adattamento del celebre romanzo di Frances Hodgson Burnett, uno dei più famosi e amati classici della letteratura di tutti i tempi, che solo in Italia ha venduto milioni di copie. Generazioni di bambini si sono affezionati alla piccola Mary che, costretta a trasferirsi nella misteriosa casa dello zio in seguito alla morte dei suoi genitori, scopre l’esistenza di uno splendido giardino abbandonato in cui sono celati i segreti della sua famiglia. Un film per

tutta la famiglia, dai produttori di Harry Potter e Paddington, un viaggio in una dimensione fantastica nei misteri di un luogo magico, che cambierà per sempre il corso della vita dei protagonisti.

I’m Your Woman Amazon Original

v.o. sub. it. e doppiata

11/12

I’m Your Woman è un thriller ambientato negli anni ’70 prodotto e interpretato da Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel) che tratta i temi della maternità, della famiglia,

dell’empowerment femminile e della trasformazione personale. La storia segue Jean (Brosnahan) nella sua avventura con il figlio appena nato mentre cerca di scappare dal passato criminale del marito e si trasforma da casalinga protetta a tostissima madre in fuga. Grazie all’aiuto di Cal e Teri, la sua fatica nel cercare di prendere il controllo della

propria vita si traduce nella consapevolezza del proprio potere. Al fianco di Brosnahan troviamo nel cast Marsha Stephanie Blake e Arinzé Kene . Il film è diretto da Julia Hart e prodotto da Jordan Horowitz (La La Land).

Antebellum Amazon Exclusive

v.o. sub. it. e doppiata

14/12

L’autrice di successo Veronica Henley (Janelle Monáe) si trova incastrata in una realtà spaventosa che la obbliga a confrontarsi con il suo passato, presente e futuro e in cui “prima” è già tardi. I filmmaker visionari Gerard Bush [110] e Christopher Renz [111] (Bush Renz), noti per il loro lavoro pionieristico nella pubblicità impegnato nella lotta per la giustizia sociale, scrivono, producono e dirigono il loro primo film, il nuovo terrificante thriller Antebellum, in team con QC Entertainment, già produttore dei film Premi Oscar Get

Out e BalcKkKlansman, Zev Foreman e Lezlie Wills,

Weekend Amazon Exclusive

it.

17/12

Federico, Giulio, Michele e Roberto: quattro amici di gioventù si rincontrano all’apertura di una mostra di pittura. L’artista è la madre di Alessandro, un loro amico morto sette anni prima in circostanze poco chiare. Il giorno della sua scomparsa i quattro erano con lui e da

quel momento non si sono più rivisti. La sera stessa della mostra vengono condotti forzatamente in un luogo a loro familiare: la casa di montagna dove, in quella tragica estate, passarono quel mai dimenticato weekend che terminò nel peggiore dei modi. Si ritrovano così abbandonati, lontani da tutto e isolati a causa di una tempesta di neve. Proprio in quel luogo, dove il loro amico perse la vita, qualcuno di cui non conoscono l’identità gli comunica che tra loro c’è il responsabile della sua morte. L’unica via di uscita è scoprire l’assassino, facendolo finalmente confessare. Chi tra loro può aver commesso il terribile atto? Presente e passato, estate e inverno, si intrecciano portando alla luce

risvolti sorprendenti, ed una verità molto più complessa di quella immaginata.

After 2 Amazon Exclusive

v.o. sub. it. e doppiata

22/12

La storia segue Hardin Scott (Hero Fiennes Tiffin) e Tessa Young (Josephine Langford ) alle prese con le conseguenze della fine del loro rapporto. Mentre Hardin cade nella trappola di alcune cattive abitudini, Tessa, armata di una rinnovata autostima, riesce ad avere lo

stage dei suoi sogni presso la casa editrice Vance. Alla Vance cattura l’attenzione del suo affascinante nuovo collega Trevor (Dylan Spouse), esattamente il tipo di ragazzo che fa per lei. È intelligente, simpatico, carino e responsabile, ma Tessa non riesce a togliersi Hardin

dalla testa. Dopo tutto è lui l’amore della sua vita. Anche con tutte le loro incomprensioni e difficoltà, Tessa non può reprimere la spinta che sente verso Hardin. Le piacerebbe uscire da quella situazione, ma non è così semplice. Attraverso i momenti felici e quelli più duri, i

litigi e le rappacificazioni, Hardin e Tessa lotteranno per stare insieme, anche se l’universo dovesse mettersi contro di loro.

Sylvie’s Love Amazon Original

v.o. sub. it. e doppiata

25/12

È il 1957, New York è invasa dal caldo estivo e dal jazz. Robert (Nnamdi Asomugha), sassofonista, passa le notti a suonare dietro al meno capace ma più famoso frontman del quartetto di cui fa parte. Sylvie (Tessa Thompson ), che sogna una carriera nella televisione, spende i suoi giorni d’estate ad aiutare suo padre nel negozio di dischi, aspettando che il suo ragazzo torni dalla guerra. Quando Robert inizia a lavorare in quello stesso negozio, tra i due si accende una scintilla che potrebbe far nascere una passione forte, come nessuno dei due ha mai provato nella propria vita. Il regista e sceneggiatore Eugene Ashe unisce romance e musica in una storia travolgente che narra un’epoca di cambiamento, un’evoluzione culturale e il vero prezzo dell’amore.

Le uscite Amazon Prime Video di dicembre – Altre novità del mese

Le uscite Amazon Prime Video di dicembre – NUOVI FILM IN ARRIVO

Liam Gallagher: As it Was – 1 dicembre

Book Club – Tutto può succedere – 1 dicembre

Funny People – 1 dicembre

Saint Judy – 1 dicembre

Hotel Transylvania – 1 dicembre

Ace Ventura: L’acchiappanimali – 1 dicembre

Ace Ventura: Missione Africa – 1 dicembre

Caleb – 1 dicembre

L’appuntamento natalizio di papà – 2 dicembre

L’agenzia dei bugiardi – 18 dicembre

A un metro da te – 21 dicembre

I fratelli Sisters – 28 dicembre

Hotel Transylvania 3 – Una vacanza mostruosa – 30 dicembre

Le uscite Amazon Prime Video di dicembre – NUOVE SERIE IN ARRIVO

Occhi di gatto – la prima stagione – 1 dicembre

Masha e Orso – 2 stagioni – 5 dicembre

Attack On Titan – la quarta stagione – 8 dicembre

Scatola nera – la seconda stagione – 7 dicembre

Bull – le tre stagioni – 10 dicembre

Hawaii Five-0 – dalla stagione 9 alla 10 – 14 dicembre

Occhi di gatto – la seconda stagione – 15 dicembre

Le uscite Amazon Prime Video di dicembre – FILM IN SCADENZA

Johnny English colpisce ancora – fino al 5 dicembre

Oblivion – fino al 16 dicembre

First Man – fino al 19 dicembre

D.N.A.: Decisamente non adatti – fino al 21 dicembre

Oltre le uscite Amazon di dicembre – acquisti cumulativi

