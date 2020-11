La saga di Ransie la Strega – Tokimeki Tonight si arricchisce di un volume capitolo inedito, che seguirà la pubblicazione della nuova edizione della serie principale e degli spin-off già annunciati Le Situazioni di Shun Makabe e La Fuga d’Amore di Mori Eto.

Edizioni Star Comics ha infatti annunciato la pubblicazione del recente spin-off Tokimeki Tonight – Lo Scrigno dei Tesori di Ranze Eto (Eto Ranze no takarabako), sempre a cura della sensei Koi Ikeno.

L’uscita è prevista per Aprile 2021.

La presentazione del volume da parte dell’editore:

Il volume, pubblicato in Giappone nel 2019, è un sequel spin-off che raccoglie alcune storie extra con protagonista la dolce e un po’ imbranata eroina diventata celebre a partire dagli anni ottanta. L’autrice Koi Ikeno ci farà immergere in sei storie spassose e travolgenti, grazie alle quali potremo scoprire le nuove avventure di Ranze, dai giorni delle scuole superiori, passando per le nozze con il suo amato Shun, fino ad arrivare alla nascita del figlio Taku.

A proposito di Ransie la Strega

Koi Ikeno ha serializzato Ransie La Strega – Tokimeki Tonight sulle pagine di Ribon dal 1982 al 1994 (30 volumi); tra il 1998 e il 1999 il medesimo contenitore per ragazze di Shueisha ha ospitato il sequel Tokimeki Tonight – Hoshi no Yukue (un volume, in italiano Batticuore Notturno – Ransie La Strega – Nei Pressi Di Una Stella), mentre nel 2002 la Ikeno ha lanciato la reinterpretazione dell’originale su Cookie Box, intitolata Tokimeki Midnight (Batticuore a Mezzanotte nell’edizione italiana) e conclusa dopo 9 tankobon.

Nel 2013 la Ikeno ha pubblicato Tokimeki Tonight – Le situazioni di Shun Makabe in otto capitoli (QUI la nostra recensione), mentre nel 2015 il one-shot intitolato Tokimeki Tonight – Makabe Shun no Jijo+ e il graphic novel prequel Tokimeki Tonight: Eto Mori no Kakeochi; nel 2018 ha disegnato Tokimeki Tonight – Makabe Shun Fusai no Honeymoon (Tokimeki Tonight – La Luna di Miele dei coniugi Makabe), fino ad arrivare nel 2019 a Tokimeki Tonight Lo Scrigno dei Tesori di Ranze Eto.

