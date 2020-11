Oricon, attraverso il proprio sito web ufficiale, rivela che il 23° e conclusivo Volume di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, il manga scritto e disegnato da Koyoharu Gotouge su Weekly Shonen Jump dal 2016 al 2020, includerà 14 pagina extra che amplificheranno gli eventi del finale dell’opera.

Un finale esteso per il manga rivelazione

Le pagine aggiuntive si uniranno al capitolo finale, il numero 205, pubblicato il 18 maggio 2020 sulla rivista per ragazzi giapponese.

Oltre ai capitoli realizzati su Weekly Shonen Jump in precedenza, l’autrice ha anche realizzato altre 25 pagine speciali tutte in attesa di essere gustate dai lettori.

Il Volume finale uscirà in Giappone e negozi online dal 4 dicembre 2020. In calce possiamo riguardare la copertina.

Oltre a questa novità, ricordiamo, siamo in attesa di un annuncio speciale relativo al franchise in arrivo le prossime ore.

Un annuncio speciale: seconda stagione animata?

Al momento non conosciamo l’entità di queste notizie, sebbene potrebbe trattarsi di una conferma della produzione della seconda stagione animata di cui si parlava un po’ di tempo fa.

Diversamente la notizia potrebbe vertere sul film animato che, ricordiamo, sta spopolando letteralmente in Giappone con record di incassi da capogiro. Il film, tra l’altro, non è ancora uscito in altri parti del mondo, quindi l’orizzonte del successo aumenterà con i mesi a venire.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – manga, anime e videogiochi

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba è un manga scritto e disegnato da Koyoharu Gotouge. Composto da 205 capitoli e 22 volumetti, il manga si è concluso a maggio 2020. In Italia l’opera è edita da Edizioni Star Comics con 9 volumetti disponibili.

Il manga ha ispirato una serie animata andata in onda da aprile a settembre 2019 con 26 episodi trasmessi. L’anime è prodotto da ufotable ed è visibile legalmente, gratuitamente e sia con sottotitoli in italiano che doppiaggio italiano su VVVVID (Dynit).