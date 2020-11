Il maestro Takao Yaguchi, autore noto per il celebre Sampei Il Ragazzo Pescatore (Tsurikichi Sanpei), si è spento il 20 Novembre 2020 all’età di 81 anni in un ospedale di Tokyo a causa di un tumore al pancreas diagnosticatogli lo scorso Maggio.

A comunicare la triste notizia sua figlia Kaoru, attraverso il profilo twitter ufficiale del maestro.

I funerali si sono tenuti in forma privata, mentre il Museo del Manga Yokote Masuda di Yokote, sua città natale, dedicato alle opere del compianto Takao Yaguchi, ha organizzato un raduno per ricordare il maestro.

Takao Yaguchi e Sampei

Il maestro Taguchi ha pubblicato le avventure di Sampei sulle pagine della rivista Weekly Shonen Magazine di Kodansha tra il 1973 e il 1983 (65 volumi); nel 2002 è tornato sul personaggio dando vita alla serie Tsurikichi Sanpei Heiseiban in 12 volumi, parzialmente edita da Edizioni Star Comics (soltanto 4 volumi) nel nostro Paese.

Nel 1980 il manga ha ispirato la celebre serie anime in 109 episodi prodotta da Nippon Animation (Conan il Ragazzo del Futuro) per la regia dei veterani Yoshikata Nitta (Lulù l’angelo tra i fiori) ed Eiji Okabe (Attack No. 1 – Mimì e la nazionale di pallavolo, Carletto il Principe dei Mostri).

La più recente edizione home video è stata pubblicata da Yamato Video e Koch Media.

Nel 2009 è uscito il film live action.

Takao Yaguchi e Osamu Tezuka

Kappa Edizioni ha pubblicato il suo Tezuka Secondo Me, biografia a fumetti del dio dei manga:

Alla morte di Osamu Tezuka, Takao Yaguchi inizia a scrivere e disegnare questo omaggio al padre dei manga. Attraverso la propria storia personale, quella di un ragazzino che scopre nel pieno degli orrori della guerra i primi manga del maestro e se ne appassiona, il creatore di SANPEI, RAGAZZO PESCATORE ci racconta la straordinaria vicenda artistica e personale, forse unica al mondo, di Tezuka, che ha completamente rivoluzionato il manga con personaggi come Astroboy, La Principessa Zaffiro, Kimba il leone bianco e Black Jack. Questo libro è un inno alla forza creativa dei manga

Recupera Tezuka secondo me