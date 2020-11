Horimiya non godrà soltanto di una serie anime per la tv, che inizierà a essere trasmessa sulle reti nipponiche dal 9 Gennaio 2021.

Il network MBS ha infatti annunciato che il manga di Daisuke Hagiwara verrà adattato anche in un film e una serie live action, entrambi interpretati da Oji Suzuka (Miyamura) e Sayu Kubota (Hori).

Il film verrà programmato per una settimana dal 5 Febbraio 2021 e riassumerà i primi tre episodi della serie con scene inedite esclusive; la serie andrà in onda su MBS e TBS dal 16 Febbraio e si comporrà di 7 episodi.

Film e serie sono diretti da Hana Matsumoto e scritti da Yoshifumi Sakai.

Horimiya, tra manga e anime

Horimiya nasce come spin-off dello yonkoma originale di HERO dal titolo Hori-san to Miyamura-kun; è in corso sulla rivista G Fantasy di Square Enix dal 2011 e al momento si compone di 15 volumi.

In Italia esce per J-POP:

Hori, a prima vista un’ammiratissima liceale alla moda, passa il suo tempo libero tra cucina e faccende domestiche. Miyamura, nascosto dietro agli occhiali e a un’aria cupa e noiosa, uscito da scuola sfoggia piercing, tatuaggi e fa girare un bel po’ di teste. E se un giorno le strade di questi due ragazzi tanto diversi quanto simili si incrociassero, facendo cadere le maschere? Inizia una frizzante commedia scolastica sui sentimenti nascosti!

Masashi Ishihama (PERSONA 5 the Animation, From the New World) dirige la serie anime di Horimiya presso CloverWorks (The Promised Neverland), su sceneggiature stese da Takao Yoshioka (High School DxD).

Haruko Iizuka (Children of the Whales) cura il character design, mentre Masaru Yokoyama (Mobile Suit Gundam: Iron-Blooded Orphans) compone la colonna sonora.

Haruka Tomatsu interpreta Kyoko Hori, mentre Kouki Uchiyama presta la propria voce a Izumi Miyamura.

