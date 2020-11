Come sappiamo il manga D.N.Angel di Yukiru Sugisaki si è avviato verso la conclusione nel Febbraio del 2019.

Ora stando al numero 1 del 2021 della rivista Monthly Asuka di Kadokawa Shoten, in vendita dal 24 Novembre 2020, la serie si concluderà tra tre capitoli.

Se non ci saranno pause, dunque, i fan della serie potranno gustarsi finalmente l’epilogo delle vicende di Daisuke Niwa a Gennaio o Febbraio 2021 (a seconda se nel conteggio dei tre capitoli è compreso o meno quello di questo mese).

Yukiru Sugisaki ha lanciato D.N.Angel sulle pagine di Monthly Asuka nel 1997; l’opera è stata ferma tra il 2005 e il 2008 e poi dal 23 Ottobre 2010 al 24 Maggio 2018.

L’edizione in volumi conta 15 volumi cartacei e ulteriori 3 volumi disponibili solo in digitale, usciti a Gennaio 2019, Luglio 2019 e Marzo 2020.

Tra Gennaio e Maggio uscirà una nuova edizione cartacea dell’opera in 10 volumi di grande formato da 330 pagine circa l’uno con copertine inedite, che raccoglierà tutti i capitoli fino al finale.

Nel 2003 il manga ha dato origine a una serie anime per la televisione realizzato dallo studio Xebec (Nadesico, Star Blazers 2199).

In Italia D.N.Angel è pubblicato da Planet Manga (15 volumi finora):

Hai quattordici anni. Ti sei dichiarato (con una lettera, perché sei troppo timido) alla ragazza che ti piace, ma lei ha rifiutato con un “Possiamo rimanere amici per sempre, vero?”. Torni a casa, dove ti aspettano una madre e un nonno troppo bizzarri per te. Finalmente ti chiudi in camera per poter riposare, ma non riesci a non pensare a Risa, e proprio in quel momento ti trasformi in Dark, il ladro più cool del mondo e… no, un momento, quest’ultima cosa è incredibile! Ma potrebbe essere l’inizio di una nuova vita! Non c’è tempo da perdere: devi rubare una statua preziosa, e chissà che con questo furto tu non riesca a capire il segreto della tua trasformazione!