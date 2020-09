Stando al sito web specializzato Deadline, la celebre serie manga Gantz di Hiroya Oku diventerà un live action realizzato a Hollywood.

In un articolo datato 21 Maggio 2020 riguardante Marc Guggenheim al lavoro su un film su Jackpot, spin-off di Spider-Man, il redattore del sito affermava infatti che il produttore e regista noto per Arrow e Legends of Tomorrow era in trattative con Sony Pictures per adattare Gantz.

Il 23 Maggio scorso su Twitter Guggenheim ha risposto di divertirsi lavorando a Gantz.

Lo stesso giorno il maestro Oku ha risposto con una emoji dal senso “acqua in bocca” alla domanda se la trasposizione fosse in cantiere o meno.

Restiamo in attesa di ulteriori informazioni, ricordando che Sony Pictures produrrà il live action di One Punch Man.

Hiroya Oku ha serializzato Gantz dal 13 Luglio 2000 al 20 Giugno 2013 sulle pagine della rivista Young Jump di Shueisha.

Trentasette volumi raccolgono i 383 capitoli che compongono il manga.

La serie a fumetti ha ispirato due film dal vivo prodotti in Giappone, una serie animata, film in computer grafica, spin-off a fumetti e light novel.

In Italia il manga originale e i suoi derivati fanno parte del catalogo Planet Manga; nel 2019 la casa editrice di Modena ha pubblicato la saga di Osaka in tre volumi deluxe.

La serie animata è uscita per Yamato Video e Anime Factory, i live action per Blue Swan.

Kei Kurono e Masaru Kato, amici d’infanzia, muoiono insieme in un incidente. Una copia dei loro corpi viene “richiamata” in un appartamento spoglio dove si trovano anche altre persone inesplicabilmente tornate dalla morte. Lì il Gantz, una misteriosa sfera nera, fornisce a ognuno di loro una missione: l’eliminazione di creature aliene. Alla fine di ogni missione, i partecipanti ricevono un punteggio dalla sfera, che darà poi un non precisato “premio” a chiunque riuscirà a raggiungere cento punti. Ma cosa avverrà realmente a colui (o colei) che raggiungerà tale punteggio?

