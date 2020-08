One Piece: chiarezze sulle nuove voci sul “finale”

Il 4 settembre 2020 uscirà in Giappone il volume numero 10 di One Piece Magazine e nelle ultime ore sono emerse voci che menzionano, seppur molto genericamente e in maniera vaga, l’arrivo immanente dell’arco narrativo finale del longevo manga di Eiichiro Oda.

A prendere le redini della situazione ci ha pensato l’accreditato @newworldartur su Twitter il quale, in particolare, ha specificato che l’anteprima del magazine ci dice che il finale della storia del manga non è tanto distante, senza tuttavia dichiarare apertamente che siamo alle porte dell’ultimo arco narrativo.

Ancora, il magazine annuncia che è tempo di rileggere One Piece dall’inizio poichè la parte finale della storia è dietro l’angolo.

Questa dichiarazione non vuole pertanto annunciare l’arrivo imminente dell’ultimo arco narrativo, ma specifica che molto probabilmente dopo l’arco del Paese di Wano Eiichiro Oda potrebbe cominciare a posizionare i primi passi verso il finale (cosa già risapute in base alle intenzioni di voler concludere entro 5 anni).

Hearing some people spreading rumors about the "last arc" being announced so let me clarify.

Promotional material talked about the manga heading towards the final part of the grander One Piece story in the not so distant future. No mention of a final arc/saga coming soon (1/2)

— Artur – Library of Ohara (@newworldartur) July 31, 2020