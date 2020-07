Gli autori di The Promised Neverland ritornano con un one-shot

Kaiu Shirai e Posuka Demizu, gli autori che hanno rispettivamente scritto e disegnato dal 2016 al 2020 The Promised Neverland, ritorneranno con un nuovo manga one-shot autoconclusivo.

Secondo le pagine del numero 35 di Weekly Shonen Jump, disponibile in Giappone per l’acquisto da lunedì 3 agosto 2020, gli autori ritorneranno nel numero doppio 36 e 37 del magazine in uscita il 11 luglio e per una sola settimana.

Cortesia di @WSJ_manga su Twitter apprendiamo che il one-shot si intitola “Shinrei Sashinshi Kono Saburou” e qui di seguito possiamo guardare un’anteprima sui personaggi (prima immagine del tweet in basso a sinistra):

Preview of "Shinrei Sashinshi Kono Saburou", a new one-shot by Kaiu Shirai and Demizu Posuka that will be published in Weekly Shonen Jump Issue 36/37, with a total of 45 pages and a Color Page. It has no connections to The Promised Neverland, if anyone's wondering. pic.twitter.com/6ZmKhoyszn

— Weekly Shonen Jump (@WSJ_manga) July 30, 2020