The Seven Deadly Sins ritorna con un nuovo one shot

Il sito web ufficiale di Weekly Shonen Magazine ha annunciato un nuovo one shot per la serie manga The Seven Deadly Sins di Nakaba Suzuki.

Il maestro Suzuki pubblicherà infatti il one shot inedito di The Seven Deadly Sins il 5 Agosto sulle pagine del numero doppio 36/37 della rivista edita da Kodansha.

Questo capitolo speciale godrà di pagine a colori e seguirà le vicende di Ban Jr. Lancelot.

Nakaba Suzuki ha lanciato The Seven Deadly Sins su Weekly Shonen Magazine nel 2012 e lo ha concluso il 25 Marzo 2020.

Il manga si compone di 364 capitoli per un totale di 41 volumi.

In Italia The Seven Deadly Sins esce per Edizioni Star Comics e il volume 36 arriverà in edicola e fumetteria il 5 Agosto 2020:

Sui Seven Deadly Sins grava l’onta di una calunnia: avrebbero tentato di rovesciare il regno sovvertendo l’ordine costituito. Costretti alla clandestinità, si sono dunque separati. Dieci anni dopo, tuttavia, la principessa Elizabeth, convinta della loro innocenza, si mette sulle loro tracce per reclutarli contro l’ordine dei Cavalieri Sacri, rivelatosi un crudele nemico del popolo…

Mancano solo dieci minuti alla nascita del nuovo Re dei Demoni e quella che si combatte è ormai una battaglia all’ultimo sangue. L’incantesimo di Gowther si è dissolto e il Demone Originale si è manifestato. Il leader degli angeli è riverso a terra e persino il superbo Sole è stato offuscato. Il mondo sprofonderà dunque nell’oscurità? L’esito della Guerra Santa è nelle mani dei sei peccatori riuniti per salvare il loro capitano!

Ricordiamo che su Netflix sta per arrivare la terza stagione dell’anime, mentre la quarta è in lavorazione.

Netflix ha già in catalogo le prime due stagioni (24 episodi l’una), lo special in quattro parti I segni della Guerra Santa e il film animato Prisoners of the Sky.

