Il manga di Hyouka va in pausa a tempo indeterminato

Hyouka, il manga che Taskohna ha tratto dai romanzi originali di Honobu Yonezawa, è entrato in pausa a tempo indefinito.

Come spiega il numero 9 della rivista Monthly Shonen Ace di Kadokawa, Hyouka va in pausa a causa di problemi di salute del mangaka.

La rivista, tuttavia, non ha specificato la natura del malessere dell’autore o quando riprenderà il manga.

Taskohna serializza il manga di Hyouka dal 26 Gennaio 2012 e ha concluso la prima serie con il volume 12 che è stato pubblicato in Giappone il 25 Maggio 2019.

Il 26 Aprile 2019 è iniziata la seconda parte della serie, dove i protagonisti frequentano il secondo anno delle superiori.

In Italia la serie manga è in corso per J-POP, che ha pubblicato tutti i 12 volumi disponibili in Giappone.

L’editore milanese descrive così il manga:

Hotaro, teenager pigro e indolente, si ritrova suo malgrado ad iscriversi a un club del liceo… e a dover indagare, con una gang di nuovi amici, su un misterioso incidente avvenuto nel club stesso più di 30 anni prima!

La fortunata serie di romanzi mystery di Honobu Yonezawa ha debuttato nel 2001 e si è conclusa nel 2016 con il sesto libro.

I primi quattro romanzi hanno fatto da base per la serie animata televisiva prodotta da Kyoto Animation nel 2012.

Il compianto Yasuhiro Takemoto ha diretto la serie anime, di cui Shoji Gatoh (Full Metal Panic!) ha curato la composizione.

Oltre all’anime è stato realizzato anche un adattamento cinematografico live action che è uscito nel 2017.

La regista Mari Asato, nota per Fatal Frame, ha diretto il film che, come la serie animata, è ancora inedito in Italia.

