L’Organo Genocida, il trailer ITALIANO da Anime Factory e Yamato

Uscirà a Settembre in home video.

Anime Factory e Yamato Video hanno pubblicato il trailer doppiato in Italiano de L’Organo Genocida, terzo film animato della trilogia ispirata ai romanzi di Project Itoh.

Possiamo guardalo in apertura, a seguire la presentazione che accompagna il trailer de L’Organo Genocida:

L’inferno si trova qui, dentro la testa.

Il proliferare del terrorismo, culminato con la distruzione di Sarajevo per mezzo di una bomba nucleare fatta a mano, ha indotto le principali nazioni a radicalizzare le proprie misure di sicurezza tracciando costantemente i cittadini.



In parallelo a questa trasformazione, nei paesi in via di sviluppo scoppia un’epidemia di genocidi riconducibile a un enigmatico individuo di nome John Paul.

Sulle sue tracce viene inviato Clavis Shepherd, capitano dell’esercito informativo degli Stati Uniti, chiamato a far luce sul legame che intercorre tra le parole e le azioni umane.

L’Organo Genocida uscirà il 24 Settembre 2020 su DVD e Blu-ray Disc disponibili nei migliori negozi e store online.

I film di Project Itoh in Giappone e in Italia

In Giappone il film era inizialmente previsto per il 13 Novembre 2015, con le animazioni dello studio Manglobe e la direzione di Shuko Murase — anche autore della sceneggiatura.

A causa della bancarotta dello studio, Geno Studio ha completato il film che è finalmente uscito il 3 Febbraio 2017.

Ricordiamo che la trilogia di Project Itoh ha debuttato in home video il 16 Luglio 2020 con L’Impero dei Cadaveri.

Proseguirà a fine Agosto con Harmony.

Entrambi i film sono già disponibili su Amazon Prime Video.

In Italia Edizioni Star Comics ha già pubblicato un adattamento manga di Genocidal Organ (qui la nostra recensione), così come i manga tratti da L’Impero dei Cadaveri e da Harmony.

