Il Tesoro del Cigno Nero: una serie TV per il fumetto di Paco Roca

Il regista premio Oscar spagnolo Alejandro Amenábar dirigerà la serie TV ispirata a Il Tesoro del Cigno Nero, fumetto del pluripremiato autore Paco Roca e Guillermo Corral edito in Italia da Tunué; la serie sarà realizzata per AMC e sarà visibile anche sulla pay tv spagnola Movistar+.

La serie, co-prodotta dallo stesso Amenábar e da MOD Pictures per una sceneggiatura realizzata dallo stess Guillermo Corral, entrerà in produzione questa estate; ancora nessuna informazione circa il titolo ufficiale. Interessante sarà anche capire a chi sarà affidata la distribuzione negli altri paesi.

Come riporta Deadline Ed Carroll, COO di AMC Networks, ha dichiarato: “Questo progetto è semplicemente una storia spagnola/americana ispirata a eventi reali, i quali a volte sembrano addirittura più incredibili della finzione stessa. Con tanto di drammi in aula, intrighi internazionali e persino il più grande tesoro sommerso mai recuperato nella storia.”

QUI PER LA NOSTRA RECENSIONE DEL FUMETTO

Amenábar ha vinto l’Oscar per il miglior film straniero nel 2005 con Mare Dentro, mentre anni prima aveva già diretto Nicole Kidman in The Others (2001).

Paco Roca è conosciuto in Italia specialmente grazie alla casa editrice Tunué, che ha pubblicato molte delle sue opere;ha inoltre contribuito alla realizzazione del film d’animazione Arrugas-Rughe (2011), diretto da Ignacio Ferreras e basato sul suo graphic novel.

La pellicola ha ottenuto numerosi riconoscimenti, tra cui il Premio Goya. Il film è stato programmato negli Stati Uniti il 4 luglio 2014 presso l’IFC Center di New York con il titolo Wrinkles.

Questi tutti i titoli di Paco Roca pubblicati da Tunué:

Il faro

Rughe

Le strade di sabbia

Emotional World Tour

L’inverno del disegnatore

Memorie di un uomo in pigiama

I solchi del destino

Avventure di un uomo in pigiama

La casa

Confessioni di un uomo in pigiama

Il bivio

Tra i tanti premi vinti grazie alle sue opere, figurano anche i “nostri” Gran Guinigi (a Lucca nel 2008, con Rughe) e il Premio Romics d’Oro 2011 e 2013, rispettivamente con Rughe e I solchi del destino.

IL TESORO DEL CIGNO NERO: IL FUMETTO

Un graphic novel thriller che, per lo scenario internazionale, le battaglie legali, l’ambientazione navale e le manovre di intelligence, richiama da vicino l’opera di Tom Clancy.

Un “cigno nero” è un evento unico e straordinario, come il ritrovamento del più grande tesoro marino di tutti i tempi. Da qui prende le mosse il racconto del caso reale vissuto dal diplomatico Guillermo Corral e sapientemente trasformato in un graphic novel d’avventura mozzafiato da Paco Roca.

Una vicenda ricca di suspense e condita da giochi politici, diplomazia e spionaggio, che si dipana dai ponti di comando agli uffici ministeriali, dai porti alle aule di tribunale, rimbalzando da una sponda all’altra dell’Atlantico e grondando colpi di scena e capovolgimenti di fronte, come solo i migliori intrighi internazionali e i thriller più acclamati sono capaci di fare.

Il tesoro del Cigno Nero

Autori: Guillermo Corral, Paco Roca

Casa Editrice: Tunué

Genere: thriller

Provenienza: Spagna

Prezzo: € 19,90, pp. 218, colore, cartonato

Data di pubblicazione: 26 marzo 2020

In attesa della serie TV, acquista Il tesoro del cigno nero