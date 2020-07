Yakuza: Like a Dragon – nuovo trailer, confermate versioni PS5 e Xbox Series X

Yakuza: Like a Dragon si è mostrato in un nuovo trailer chiamato “Heroes of Tomorrow”. Il trailer è completamente sottotitolato in italiano e addirittura doppiato in inglese, cosa che non accadeva dal primo capitolo per PS2. Il video è un sunto di quello che ci potremo aspettare, unendo un po’ di azione, un po’ di trama e anche qualche personaggio nuovo.

Conosciuto in patria semplicemente come Yakuza 7, il nuovo trailer ci dà un’idea dell’aria che respireremo. Già più di un mese fa vi avevamo presentato un lungo e approfondito filmato di gameplay dove analizzavamo le differenze e cosa c’era di nuovo rispetto al passato. Nel nuovo trailer il focus è chiaramente un altro ed è reso in maniera più spettacolare.

Cosa ci dice di nuovo su Yakuza questo nuovo trailer?

Prima di tutto, da un punto di vista meramente tecnico, ci sono stati svelati i doppiatori inglesi che annoverano George Takei, che interpreterà il ruolo di Masumi Arakawa. Si tratterà di un patriarca di una famiglia Yakuza che sarà al centro degli eventi narrati in Like a Dragon. Takei è da sempre stato associato al ruolo di Hikaru Sulu, nella serie tv originale di Star Trek.

Altre cose che si evincono sono l’utilizzo dei veicoli, anche assurdi come quelli da costruzione, o evocare tempeste di piccioni per sconfiggere i propri nemici. Il livello di assurdità sembra dunque essere aumentato a dismisura. Del gioco è stata annunciata una Hero Edition e una Legendary Hero Edition, ma entrambe solo in digitale.

Vi ricordiamo che Yakuza: Like a Dragon è previsto per la nuova generazione. Sia per PS5 che Xbox Series X e sebbene non abbia ancora una data di uscita precisa, sapremo che vedrà la luce nel mese di novembre di quest’anno. La versione PS5 uscirà con un leggero ritardo, mentre sarà uno dei titoli di lancio di Xbox Series X.

