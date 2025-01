One Piece: Netflix svela erroneamente la data di uscita della seconda stagione del live-action?

Ci sono buone affinché la seconda stagione del live-action di One Piece torni su Netflix molto prima di quanto si possa pensare. Il tutto è emerso in seguito a un aggiornamento accidentale di Netflix. Ad oggi, la seconda stagione del live-action di One Piece è in lavorazione da un bel po’ di tempo. Dopo il grande successo della prima stagione, l’annuncio di un sequel era nell’aria.

La produzione aveva subito un rallentamento per via dello sciopero SAG-AFTRA, ma pare si sia mossa a pieno ritmo da quando è iniziata l’estate scorsa. Pare infatti che le riprese si siano concluse entro la fine del 2024. Mentre i fan aspettavano novità, il recente annuncio della collaborazione tra One Piece e LEGO su TUDUM di Netflix ha anticipato che i nuovi episodi sarebbero usciti più avanti quest’anno. Sebbene non ci sia ancora una data concreta, un’uscita nel 2025 è comunque molto prima di quanto i fan si aspettassero.

Ciò è in linea con la collaborazione con LEGO che ha anticipato che sarebbe uscita più o meno in prossimità dell’uscita della nuova stagione. Se il live-action tornerà davvero per la seconda stagione nel 2025, ciò significherebbe solo un’inversione di tendenza di due anni tra le stagioni.

Tuttavia l’uscita prevista per il 2025 era nell’aria da un po’. Alcuni attori che lavorano al live-action di One Piece avevano stimato che la première sarebbe andata in onda durante le vacanze del 2025 o all’inizio del 2026. E questo ha acquisito sempre più concretezza, dato che Netflix ha intensificato gli aggiornamenti per i nuovi episodi di One Piece.

Con una potenziale uscita entro la fine dell’anno, Eiichiro Oda ha precedentemente rivelato che la seconda stagione del live-action affronterà gli archi narrativi di Loguetown, Reverse Mountain (Twin Cape), Whiskey Peak, Little Garden e Drum Island del manga originale. Riportando il team creativo e il cast della prima stagione, ci saranno un sacco di novità per la seconda stagione, poiché vedremo più personaggi debuttare sul piccolo schermo.

Tra questi ricordiamo Daniel Lasker nel ruolo di Mr. 9, Camrus Johnson nel ruolo di Mr. 5, Jazzara Jaslyn nel ruolo di Miss Valentine, David Dastmalchian nel ruolo di Mr. 3 e Clive Russell nel ruolo di Crocus. Callum Kerr interpreterà Smoker, Julia Rehwald sarà Tashigi e star hollywoodiane come Katey Sagal e Joe Manganiello interpreteranno rispettivamente Kureha e Crocodile.

Fonte – Comicbook