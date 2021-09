Con l’arrivo di settembre STARZPLAY si carica di adrenalina con la serie thriller – basata su una storia vera – che racconta le azioni del dottor Duntsch, ribattezzato il Dr. Death (Dottor Morte), con la superba interpretazione di Joshua Jackson, e tratta da fatti veri anche BMF (acronimo di Black Mafia Family), divenuta leggenda americana, di due fratelli di Detroit, Big Meech” Flenory e Terry “Southwest T” Flenory, che grazie al loro acume e alla loro ampia visione sono andati oltre lo spaccio della droga, fin al cuore del mondo Hip Hop.

STARZPLAY: le novità di Settembre 2021

Infine da non perdere i nuovi episodi di Heels con Stephen Amell (Arrow) ogni settimana, e il finale di stagione di Power Book III: Raising Kanan in onda il 26 settembre.

12 SETTEMBRE – DR. DEATH

Dr. Death racconta la terrificante storia vera del dottor Christopher Duntsch, una stella nascente nella comunità medica di Dallas. Giovane, carismatico e apparentemente brillante, il dottor Duntsch stava avviando un fiorente studio di neurochirurgia quando tutto cambiò improvvisamente: i pazienti che entravano nella sua sala operatoria per interventi alla colonna vertebrale – interventi complessi ma di routine – rimanevano permanentemente mutilati, o morivano.

26 SETTEMBRE – BMF

BMF si ispira alla storia vera di due fratelli che emersero dalle strade fatiscenti del sud-ovest di Detroit alla fine degli anni ’80 e diedero vita a una delle famiglie criminali più influenti del Paese. La loro fede incrollabile nella lealtà familiare sarebbe stata la pietra miliare della loro collaborazione e il punto cruciale di una loro eventuale rottura. È una storia sull’amore, la famiglia e il capitalismo durante la ricerca del sogno americano.

OGNI DOMENICA – HEELS CON STEPHEN AMELL (ARROW)

Heels è una storia di uomini e donne che inseguono i loro sogni nel mondo del wrestling professionistico delle piccole città. Ambientato in una comunità affiatata della Georgia, segue una federazione di wrestling a conduzione familiare dove due fratelli rivali combattono per decretare chi dei due debba seguire le orme del defunto padre. Quando sono sul ring, uno deve interpretare il bravo ragazzo e l’altro la sua nemesi, il mascalzone (in inglese heel). Ma una volta tornati nel mondo reale, questi ruoli possono essere difficili da mantenere o da lasciarsi alle spalle.

26 SETTEMBRE – FINALE DI STAGIONE DI POWER BOOK III: RAISING KANAN

Ambientato nel 1991 nel quartiere South Jamaica, Queens, Raising Kanan è un prequel del franchise originale Power. È un dramma familiare che ruota attorno al raggiungimento della maggiore età di Kanan Stark: il mentore, partner e avversario di Ghost e Tommy, che muore sotto una pioggia di proiettili nell’ottavo episodio della penultima stagione di Power.

Recuperate L’ombra dello scorpione di Stephen King per la serie STARZPLAY!!