La stagione 3 di Batwoman esordirà il 13 Ottobre 2021 sull’emittente The CW e vedrà il debutto di alcuni nuovi personaggi.

Ai precedentemente annunciati Robin Givens (Jada Jet), Nick Creegan (Marquis, il figlio di Jada) e Victoria Cartagena (Renee Montoya), si aggiunge ora Bridget Regan nel ruolo di Pamela Isley/Poison Ivy.

Batwoman Stagione 3 – arriva Poison Ivy

Pamela Isley, il cui arrivo nella serie è stato lasciato intendere alla fine della stagione 2 di Batwoman, viene descritta come una ex studentessa di botanica alla Gotham University, una scienziata appassionata e brillante con la volontà di cambiare in meglio il mondo.

I suoi progetti cambiano quando un collega le inietta varie tossine di piante che la trasformano nella famigerata villain di Batman: Poison Ivy.

Con un potere formidabile che le scorre nelle vene, Pamela usa i suoi poteri per fare quello che crede sia giusto…anche se Batman e quelli vicino a lei non sono d’accordo con i suoi metodi pericolosi.

Il bat team deve ora prepararsi al ritorno di Poison Ivy lontana da Gotham da anni, e alla sua vendetta.

Batwoman e Bridget Regan

Bridget Regan, la Poison Ivy della terza stagione di Batwoman, è nota per la partecipazione in serie quali Paradise Lost, Jane the Virgin, The Last Ship e Agent Carter.

Sul grande schermo ha preso parte a film come Sex and the City e John Wick.

Tra le attrici che hanno interpretato Ivy in passato ricordiamo Uma Thurman in Batman & Robin e Maggie Geha e Peyton List in Gotham.

Ricordiamo che la prima stagione di Batwoman è stata trasmessa in chiaro da Italia 1 ed è disponibile on demand su infinity+.

