Netflix annuncia l’anime originale Lady Napoleon

Netflix ha annunciato la produzione dell’anime originale Lady Napoleon, ideato in collaborazione con l’autore di manga Shin Kobayashi — una collaborazione resa nota per la prima volta nel Febbraio del 2020.

Fantasy d’azione, Lady Napoleon segue le vicende di Sophie, discendente di Napoleone e leader dell’organizzazione Lady Napoleon determinata alla conquista del mondo.

Napoleone aveva tre tesori sacri e Sophie gira il mondo alla loro ricerca insieme al maggiordomo Butler e al maestro di arti marziali Guy.

Lady Napoleon – lo staff dell’anime originale Netflix

Noriaki Akitaya (Bakuman., Active Raid, ORESUKI: Are you the only one who loves me?) dirige la serie presso lo studio Zero-G (Tsugumomo, Grand Blue Dreaming, Battery the Animation).

La serie anime si comporrà di 13 episodi che Netflix diffonderà in tutto il mondo.

Shin Kibayashi è un prolifico sceneggiatore che si firma con diversi nomi d’arte: con il suo vero nome ha scritto manga quali Kaze to Kaminari e Shima Kosaku no Jiken-bo.

Con lo pseudonimo di Tadashi Agi (che comprende anche la sorella Yuko Kibayashi) è noto per il manga Drops of God, mentre gli altri nomi d’arte comprendono Yuya Aoki (Get Backers), Ryo Ryumon (Bloody Monday), Seimaru Amagi (Kindaichi Case Files), Hiroaki Igano (The Knight in the Area) e Yuma Ando (Psychometrer, Psychometrer Eiji, Sherlock Bones).

Bloody Monday e Psychometrer sono stati pubblicati da Star Comics in Italia.

