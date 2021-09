Magic Press – le uscite manga di Settembre 2021

Le uscite manga Magic Press di Settembre 2021 vedono il debutto per la linea dedicata agli yaoi della miniserie Black Sun, per la linea shojo de La principessa sacrificale e il re delle bestie e per la linea hentai di Agenzia Matrimoniale.

Di seguito tutte le uscite manga Magic Press di Settembre 2021; qui le prossime novità.

Le uscite manga Magic Press di Settembre 2021 – 801

Black Sun vol. 1

Autrice: Uki Ogasawara

Uscita: 2 settembre 2021

Una nuova serie ambientata in luoghi e tempi lontani entra nella nostra collana yaoi!

Nella fortezza di Gerun, roccaforte costiera sul Mar Mediterraneo, duecento cavalieri combattono contro una lega di 20.000 soldati mediorientali guidati dal generale Jemal Jan. Il generale Jemal si impadronisce del castello e anche del comandante dell’esercito nemico, il principe Lèonard. Tuttavia, le idee del generale su come soggiogare il nemico non sono conformi alle tradizionali regole dell’arte bellica: il principe Lèonard diventa schiavo del generale Jemal e dovrà ubbidire a ogni sua voglia o capriccio.

Finder 8: Promessa segreta nel mirino – Edizione deluxe

Autrice: Ayano Yamane

Uscita: 2 settembre 2021

Il fotografo Akihito Takaba è ormai più che coinvolto negli affari privati e lavorativi del boss Ryuichi Asami, il quale ha scelto il giovane come suo amante. Akihito scopre che Sudo, uno degli scagnozzi di Asami, ha tradito il boss e decide di documentarne le malefatte ma, a causa della sua rinomata goffaggine, viene catturato dal traditore che lo minaccia addirittura di morte. Asami correrà nuovamente in soccorso di Akihito?

Anche questo ottavo volume della serie uscirà in doppia edizione: la prima, in tiratura limitata, conterrà su richiesta dell’autrice un albetto da collezione.

Le uscite manga Magic Press di Settembre 2021 – shojo

La principessa sacrificale e il re delle bestie vol. 1

Autrice: Yu Tomofuji

Uscita: 9 settembre 2021

Sarifi è destinata a essere l’ennesimo sacrificio per il re dei demoni, ma il suo coraggio dinnanzi alla terribile creatura le salva la vita.

Il re dei demoni la accoglie alla sua corte e Sarifi scopre due segreti su di lui: il primo è che ha sempre lasciato scappare le vittime dei sacrifici lui riservati; il secondo è che metà del suo sangue è umano.

Sarifi impara a conoscere e a non temere la creatura, scoprendone i lati più gentili, tanto che l’amore scoppia tra i due nonostante la diversità. Il loro rapporto però desta rabbia e sospetto tra gli altri demoni…

Skip Beat! vol. 6

Autrice: Yoshiki Nakamura

Uscita: 9 settembre 2021

La sezione Love Me ha un altro compito per Kyoko: dovrà assistere l’odiato Ren Tsuruga durante le riprese di uno sceneggiato.

Vista l’inimicizia tra i due, il compito si rivela tutt’altro che semplice, tanto più che Ren sembra pensieroso e scosso per alcune vicende personali. Kyoko sceglierà di supportarlo per il bene dell’agenzia o cadrà nella tentazione di farlo fallire miseramente?

Sesto volume della serie shojo più amata in Giappone!

Le uscite manga Magic Press di Settembre 2021 – MX

Redo of Healer vol. 3

Autori: Rui Tsukiyo, Soken Haga

Uscita: 9 settembre 2021

Dopo anni di sfruttamenti da parte del gruppo di avventurieri di cui fa parte, il mago guaritore Keyaru ha trovato il coraggio di ribellarsi e inizia a usare la magia curativa a suo esclusivo vantaggio, tenendo sempre a mente quello che ormai è diventato lo scopo della sua vita: la vendetta nei confronti dei suoi oppressori.

Grazie alle sue doti magiche è riuscito a tornare indietro nel tempo e a ricominciare la sua avventura dal principio: questa volta la storia andrà come dice lui!

Le uscite manga Magic Press di Settembre 2021 – Black Magic

Agenzia matrimoniale

Autore: Zucchini

Uscita: 9 settembre 2021

Con un nome d’arte del genere potevamo lasciarlo fuori dalla collana Black Magic?!

Con le sue atmosfere dolci e amare al tempo stesso, Zucchini ci propone una raccolta di storie brevi dove incontreremo di tutto: da un’agenzia matrimoniale con un business molto particolare, da una ragazza che si ingegna per ripagare i suoi debiti fino alle peculiari doti di una giovane donna di servizio.

