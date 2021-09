J-POP annuncia 4 nuovi manga

J-POP ha annunciato quattro nuovi manga yaoi in occasione di una diretta su Twitch dedicata che si è conclusa poco fa.

Di seguito i titoli annunciati da J-POP durante la live, qui gli annunci precedenti.

YONDAIME – la storia di Tatsuyuki Ooyamato

di Scarlet Beriko

Volume Unico

Il volume autoconclusivo da cui è tratta Jealousy, serie di successo recentemente conclusasi con il quinto volume, ambientato nel futuro dei suoi protagonisti! Tatsuyuki è destinato a succedere al padre come quarto leader del clan Yakuza Ooyamato… ma non ha alcuna intenzione di farlo.

Anziché imparare come gestire, ehm, l’azienda di famiglia, preferisce spassarsela e mordere con superficialità il frutto dell’amore.

Ma giocare coi sentimenti altrui può essere altrettanto pericoloso del crimine! In uscita insieme a Jealousy vol.1 a settembre.

CANIS Dear Mr. Rain (U) + Dear Mr. Hatter 1-2

di ZAKK

5 volumi – serie in corso

Un giorno di pioggia, Kutsuna Satoru, un geniale artigiano cappellaio, accoglie in casa un misterioso ragazzo trovato svenuto in un vicolo.

Quest’ultimo, Kashiba Ryou, è di origine giapponese ma cresciuto in America, dove si è guadagnato da vivere in modi non convenzionali. Assumendolo come assistente per un breve periodo, Satoru scopre inoltre che non solo Ryou è più giovane di quanto non sembri, ma che è venuto in Giappone “solo per morire”.

Terminati i lavori, i due si salutano con malinconia e Satoru, una volta solo, capisce di essersi innamorato a prima vista del giovane vagabondo.

Nel frattempo Ryou si appresta a compiere il suo ultimo incarico, assegnatogli da un’importante figura della malavita americana.

Tutto per essere ricompensato con la propria morte…

Bokura no Tsuzuki

di Amamiya

Volume Unico

Per la prima volta in Italia, un volume unico della bravissima Amamiya!

Yousuke e Shuu si sono persi di vista dopo un incidente capitato durante la loro infanzia. Anni dopo Shuu si trasferisce nella casa di sua nonna, che si trova nel quartiere dello shopping, diventando vicino di casa di Yousuke, che è in ottimi rapporti con l’anziana signora!

All’inizio le cose sono parecchio complicate, a causa del trauma passato e dell’apparente scontrosità di Shuu. Trascorrere del tempo insieme, però, medica le ferite e risolve le incomprensioni, riportando alla luce un sentimento profondo tra i due…

Hyperventilation – ed. Deluxe

di Bboong Bbang Kkyu

Volume Unico

Durante un ritrovo tra compagni di scuola, nove anni dopo aver terminato le superiori, Myeong non riesce a togliere gli occhi di dosso dall’ex rappresentante di classe. Nonostante il tempo passato, l’attrazione che prova per lui è rimasta la stessa, accompagnata dalla consapevolezza di non avere nessuna possibilità.

Scoraggiato dall’anello di fidanzamento che il suo amato porta al dito, Myeong si prepara a lasciare la serata, credendo erroneamente di essere stato l’unico a desiderare questo incontro per così tanto tempo…

