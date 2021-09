To Your Eternity – annunciata la stagione 2

To Your Eternity, la trasposizione anime del manga originale di Yoshitoki Ooima (già autrice di A Silent Voice), proseguirà con la stagione 2 come annunciato da NHK al termine del 20° episodio che ha concluso la prima serie.

La stagione 2 arriverà nel corso dell‘Autunno 2022 e di seguito possiamo guardare la prima visual:



To Your Eternity, a proposito dell’anime

Masahiko Murata (Naruto Shippuden) dirige To Your Eternity presso lo studio Brains Base (Durarara!!) su sceneggiature coordinate da Shinzo Fujita (Shin Megami Tensei Devil Children).

Koji Yabuno (Uchu Kyodai – Fratelli nello Spazio) cura il character design.

Ryo Kawasaki (Fate/Grand Order Absolute Demonic Front: Babylonia) compone la colonna sonora, Masashi Hamauzu ha composto e arrangiato la canzone della sigla di chiusura intitolata Mediator mentre Hikaru Utada interpreta la opening PINK BLOOD.

La prima serie si compone di 20 episodi e possiamo guardarla su Crunchyroll Italia che la diffonde in simulcast:

Un ragazzo solitario girovaga nelle regioni artiche del Nord America e incontra un lupo e i due diventano subito amici, dipendendo l’uno su l’altro per sopravvivere in questo rigido ambiente.

Ma il ragazzo ha una storia e anche il lupo è qualcosa di più di quanto l’occhio non possa vedere…

Ricordiamo che Star Comics pubblica il manga in Italia e ha in catalogo anche A Silent Voice; il film anime di quest’ultima opera è pubblicato da Dynit in home video.

