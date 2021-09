Pokémon TV – l’app è disponibile anche su Switch

La app TV Pokémon è ora disponibile anche su Nintendo Switch, mettendo a disposizione dei possessori della console tanti contenuti a tema Pocket Monsters.

Di seguito i dettagli, in apertura possiamo guardare il video di presentazione; qui le ultime novità annunciate durante il Pokémon Presents del 18 Agosto 2021.

L’app Pokémon TV su Nintendo Switch



Di seguito il comunicato stampa:

Scarica l’app di TV Pokémon per Nintendo Switch per guardare la serie animata e altri contenuti Pokémon.

TV Pokémon è già disponibile per dispositivi mobili, tablet e smart TV, e ora puoi scaricare la nuova app anche su Nintendo Switch.

Guarda stagioni ed episodi selezionati della serie animata Pokémon, viaggiando con Ash e i suoi amici da Kanto a Galar!

L’elenco dei video disponibili su TV Pokémon viene aggiornato frequentemente per cui c’è sempre qualcosa di nuovo da guardare!

In più, TV Pokémon sta per lanciare una categoria Bambini che offre video per i fan e gli Allenatori di Pokémon più giovani.

Ricorda che per guardare TV Pokémon su Nintendo Switch è necessaria una connessione a internet.

Parti per la tua prossima avventura scaricando subito l’app di TV Pokémon dall’eShop Nintendo.

