Dragon Ball Daima: la Kamehameha torna a essere potente come un tempo

Dragon Ball Daima ha scosso il franchise in modi piuttosto significativi da quando ha debuttato l’anno scorso. E adesso Daima sta dando a una delle tecniche di combattimento più famose di sempre la giusta importanza. Il riferimento è alla famosissima Kamehameha, con Daima che vuole ristabilire l’impatto che aveva nella serie classica. Goku e gli altri Guerrieri Z sono impegnati in una nuova avventura nel Reame dei Demoni dopo essere stati trasformati di nuovo in bambini a causa di un desiderio espresso attraverso le Sfere del Drago.

Daima ha costretto Goku e Vegeta a fare affidamento sulle loro abilità per compensare la loro attuale statura minuta, e l’anime finora ha visto entrambi raggiungere nuovi livelli di potere per superare le minacce nel Reame dei Demoni. E proprio per questa situazione, la Kamehameha ha acquisito più importanza, tornando a essere speciale di nuovo.

LEGGI ANCHE:



La Power Company torna sulle scene in DC Power 2025

Il produttore di Dragon Ball Akio Iyoku ha spiegato in una recente intervista che Goku e gli altri sono tornati bambini per riavvicinare i fan inattivi del classico anime di Dragon Ball. Oltre a questo, lo scopo è offrire qualcosa di nuovo ai fan più devoti. L’azione in Dragon Ball Daima finora si è rivelata sia intrigante per i fan più accaniti, sia divertente da guardare in generale. Goku e Vegeta si sono dovuti adattare ai loro corpi rimpiccioliti, che li hanno limitati. Insieme al fatto che questa nuova serie si svolge dopo gli eventi dell’arco di Majin Bu ma prima dell’arco della Battaglia degli Dei, Goku e Vegeta non possono ricorrere alle trasformazioni divine che ottengono più avanti nel franchise.

Daima però ha reso il Super Saiyan ancora più importante che mai, e Vegeta ha persino rivelato di aver raggiunto il Super Saiyan 3. Ma ancora di più, ha reso l’aspetto del combattimento stesso ancora più bello. I combattimenti nel franchise sono stati ingranditi fino a raggiungere proporzioni enormi nel corso degli anni e Dragon Ball Daima è tornato a quella classica essenza di Dragon Ball in cui i fan possono facilmente seguire ogni pugno e calcio sferrati, pur essendo in grado di tenere traccia dell’area immediatamente circostante i combattenti. Fortunatamente anche la Kamehameha ha ottenuto un aggiornamento visivo e fisico in questo nuovo stile.

Dato che Goku è abbastanza limitato in ciò che può fare, significa che anche le sue tecniche sono abbastanza limitate. Ogni utilizzo dell’onda Kamehameha in Daima sembra enorme poiché tecnicamente ora è la mossa più forte nel suo arsenale. Goku non sarà in grado di sovrapporsi ad esso con abilità più forti come abbiamo visto in altre serie, e ci vuole una quantità maggiore per realizzarla a causa di quei limiti imposti dal suo corpo. Quindi, con tutto questo sforzo profuso per aiutare a costruirla, ogni utilizzo è molto più bello, come quando Goku l’ha usata per respingere un cane gigante nell’ultimo episodio.

Fonte – Comicbook