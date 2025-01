La Power Company torna sulle scene in DC Power 2025

L’ormai tradizionale antologia DC Power, realizzata ogni anno in concomitanza con il Black History Month, torna il 29 gennaio con il titolo DC Power: Rise of the Power Company. Questo one-shot di 32 pagine celebra i supereroi e i narratori neri della DC e apre la strada a The Power Company: Recharged, un nuovo one-shot di DC All In, in uscita il 30 aprile.

DC Power: Rise of the Power Company presenta “Company Man”, un preludio in due parti a The Power Company: Recharged, scritto dallo scrittore di Black Lightning Brandon Thomas e disegnato da Charles Stewart III, Anthony Fowler Jr. e Ulises Arreola. Dopo la sua breve apparizione in Black Lightning #3, questa storia reintroduce i lettori a Josiah Power: avvocato, metaumano e un tempo leader della Power Company, un gruppo di supereroi a pagamento, ora sciolto. Creata da Kurt Busiek e Tom Grummett, la Compagnia del Potere è apparsa per la prima volta in JLA #61 del 2002, e il roster comprendeva noti supereroi DC come Manhunter e Firestorm.

Before this, do check out DC Power: Rise of the Power Company #1 which releases on January 29th! https://t.co/qKoDoyRr9r pic.twitter.com/o68F85zfPm — DCU Updates (@dcuworld) January 14, 2025

Mentre Power è in lutto per la morte di suo nipote Daniel a causa delle azioni di Amanda Waller, e mentre i suoi poteri di manipolazione dell’energia sono sempre più fuori controllo, si rende conto che una nuova iterazione della Compagnia del Potere potrebbe essere l’unica soluzione al problema del crescente sentimento anti-meta, e Jefferson Pierce, alias Black Lightning, è la chiave.

Cover to DC POWER: RISE OF THE POWER COMPANY #1. Color by @EMannLand. Out 1/29/25 from @DCOfficial pic.twitter.com/OG5qyfBYOx — 💀khary like atari💀 (@kharyrandolph) October 18, 2024

In DC Power: Rise of the Power Company, le conseguenze della campagna di disinformazione e sfiducia di Amanda Waller nei confronti dei metaumani sono visibili in un’avvincente serie di storie realizzate da un’entusiasmante rosa di scrittori e artisti:

Vixen e Bolt si alleano per combattere il sentimento anti-metaumano in un ospedale dove i cittadini vengono curati per abilità emergenti in “Ring of Power”, scritto da Zipporah Smith e disegnato da Kelsey Ramsay e Francesco Segala .

Cyborg e la Lanterna Verde Jo Mullein affrontano Despero in “Unfinished Business”, scritto da John Jennings e disegnato da Caanan White , Atagun Ilhan e Andrew Dalhouse .

Vita Ayala e gli artisti Ray-Anthony Height e Chris Sotomayor propongono un diverso tipo di team-up tra Signal: Jace Fox e Duke Thomas combattono il crimine, bevono ginger beer e giocano a carte nelle strade malfamate di New York. In “Dynamic Duo”, la scrittricee gli artistipropongono un diverso tipo di team-up tra Batman : Jace Fox e Duke Thomas combattono il crimine, bevono ginger beer e giocano a carte nelle strade malfamate di New York.

Thanks to @marquisdraper.bsky.social adding us to the roster of DC POWER: Rise Of The Power Company #1, @definitelyvita.bsky.social , @sotocolor.bsky.social , @andworld.bsky.social , & myself (w/ Studio Skye-Tiger), WE DID THAT!

Full article with all the other AMAZING teams here: shorturl.at/oYTGo [image or embed] — Ray-Anthony Height (@raheight.bsky.social) 14 gennaio 2025 alle ore 18:30

The Power Company: Recharged sarà invece scritto da Bryan Edward Hill (nel suo ritorno alla DC) e illustrato da Khary Randolph e Alitha Martinez. Questo nuovo speciale DC All In approfondisce il modo in cui questa nuova iterazione della Compagnia del Potere – composta da Power, Black Lightning, Batman (Jace Fox), Signal e Vixen – non solo ricostruirà la fiducia dell’umanità negli eroi e combatterà contro la crescente marea di odio anti-metaumano, ma fermerà un serial killer che prende di mira i metaumani nelle strade di Atlanta.