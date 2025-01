The Witcher: Sirens of the Deep: svelato il nuovo trailer mozzafiato

Netflix ha recentemente pubblicato un nuovo trailer di The Witcher: Sirens of the Deep, ossia il nuovo film anime che adatta il racconto di Andrzej Sapkowski, “Un piccolo sacrificio”, dal secondo romanzo della serie Witcher, The Sword of Destiny.

Doug Cockle torna come Geralt di Rivia in Sirens of the Deep, prestando il suo baritono americano decisamente burbero al Lupo Bianco. Cockle ha doppiato Geralt in tutti e tre gli acclamati videogiochi di The Witcher di CD Projekt Red, incluso l’amato The Witcher 3: Wild Hunt. Sirens of the Deep combina l’universo televisivo di The Witcher con il suo universo videoludico, e Anya Chalotra e Joey Batey doppieranno rispettivamente Yennefer e Jaskier.

Il nuovo trailer mostra la splendida animazione e le grandi scene d’azione di Sirens of the Deep. Inoltre, i fan hanno potuto osservare meglio come il regista, Kang Hei Chul, ha diluito il racconto di Sapkowski fino a renderlo un lungometraggio. A differenza del racconto, che si concentra esclusivamente sulla storia d’amore tra un signore locale e una sirena, Sirens of the Deep aumenta la posta in gioco in modo esponenziale. Di fatti Geralt si ritrova catapultato nel mezzo di una guerra in corso tra i coloni di una città costiera e un’intera civiltà sottomarina.

Nonostante i suoi sforzi per rimanere neutrale, Geralt è costretto a sguainare la spada e il trailer anticipa scene di azione incredibili, con mostri giganti e persino una sequenza di combattimento in prima persona.

Mentre l’adattamento live-action di The Witcher è stato incredibilmente divisivo, il mondo dell’animazione ha avuto molto più successo. Nightmare of the Wolf ha riportato indietro i fan nel tempo, seguendo un giovane Vesimir. Il film ha ricevuto ottime recensioni e molti consensi dai fan. Netflix spera che Sirens of the Deep possa ottenere un successo simile e al momento non ha annunciato nessun nuovo progetto anime di The Witcher.

Per quanto riguarda la serie live-action, questa giungerà al termine dopo le prossime due stagioni. Liam Hemsworth sostituirà Geralt di Rivia per la quarta e la quinta stagionie. Mentre alcuni stanno boicottando la serie a causa dell’uscita di Henry Cavill, altri sperano ancora che Liam Hemsworth sia un Geralt di Rivia decente, se non altrettanto bravo.

Ricordiamo che Sirens of the Deep uscirà su Netflix l’11 febbraio 2025.

