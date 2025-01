Voglio mangiare il tuo pancreas: il film live action arriva in Italia

A sorpresa – accanto agli anime al cinema di Anime Factory – ora ci sarà un altro appuntamento in sala per gli amanti delle produzioni nipponiche. Adler Entertainment e Dynit hanno infatti annunciato I Love Japan. Una nuova etichetta che riunirà le produzioni del Sol Levante ancora inedite sui grandi schermi italiani o in occasioni di importanti anniversari.

Si parte con una trilogia live action incentrata su storie di passione, amicizia e profondi sentimenti. Tra febbraio e aprile 2025 usciranno Let Me Eat Your Pancreas (3, 4 e 5 febbraio), Your Eyes Tell (3, 4 e 5 marzo) e April Come She Will (7, 8 e 9 aprile).

I Love Japan: si inizia con Voglio mangiare il tuo pancreas

Si inaugura la stagione dei live action con l’uscita del teen-drama Let Me Eat Your Pancreas (Kimi no Suizō wo Tabetai), che arriverà per la prima volta nelle sale italiane il 3, 4 e 5 febbraio. Il lungometraggio è una struggente storia d’amore e di amicizia ispirata alla pluri-premiata light novel di Yoru Sumino. Quest’ultima ha stregato milioni di lettori in tutto il mondo ed è stata inserita dalla prestigiosa rivista di critica letteraria “Da Vinci” al 2° posto nella classifica dei migliori romanzi pubblicati in Giappone nel 2015.

Il film ha riscosso un notevole successo in patria e all’estero, incassando oltre 39 milioni di dollari. Ha ricevuto, tra le altre, la nomination per il miglior film dell’anno al 41° Japan Academy Award e al 60° Blue Ribbon Awards. L’omonimo manga Voglio Mangiare Il Tuo Pancreas, disegnato da Kirihara Idumi, ha ottenuto un rating di gradimento del 93% tra gli utenti di Google.

Let Me Eat Your Pancreas, prodotto da Toho Pictures e diretto da Sho Tsukikawa, vede nel cast le giovani star in grande ascesa Minami Hamabe (pluripremiata per questa sua interpretazione) e Takumi Kitamura. Accanto a loro il leggendario attore e doppiatore Shun Oguri, uno dei più amati tra i fan del cinema e dell’animazione del Sol Levante.

Due ragazzi, due diverse personalità e un segreto ad unirli: Sakura Yamauchi e Haruki Shiga sono compagni di classe, ma non sono mai stati in confidenza. Lei è popolare, allegra e piena di vita, mentre lui è un ragazzo timido e impacciato. Un giorno, per caso, Takumi trova il diario della ragazza e fa una terribile scoperta: Sakura ha una malattia al pancreas e non le resta molto tempo. Per aiutare la compagna malata a esaudire i suoi ultimi desideri Haruki si lascia coinvolgere in una serie di capricci e avventure. Passando così da un’iniziale distacco a una profonda amicizia e lasciandosi travolgere dallo spirito gioioso di Sakura.

Uno studente delle superiori ritrova per caso il diario di una sua compagna di classe, Sakura Yamauchi. Ma quel diario custodisce un segreto, Sakura soffre di una gravissima malattia pancreatica. I suoi giorni sono contati, ma la ragazza ha deciso di affrontare la tragedia con leggerezza e allegria, e il suo compagno, custode del segreto, decide così di trascorrere sempre più tempo con lei… Nonostante i due abbiano personalità agli antipodi, quel tremendo segreto li avvicinerà sempre più.