Sakamoto Days: l’episodio di debutto spazza via ogni dubbio

L’anime di Sakamoto Days ha appena debuttato su Netflix e l’episodio non solo non delude ma elimina ogni singolo dubbio iniziale. L’adattamento anime è basato sul manga di successo di Yuto Suzuki, che ha debuttato nel 2020. La serie segue l’ex assassino Taro Sakamoto, un tempo temuto come il più grande sicario di tutti i tempi, ma ora in pensione dopo essersi sposato. Cinque anni dopo, vive una vita tranquilla con la sua famiglia che gestisce un minimarket. Tuttavia, i guai bussano alla sua porta e ora Taro deve affrontare il suo passato per proteggere la sua famiglia.

L’adattamento anime dello studio TMS Entertainment ha ricevuto reazioni negative dopo l’introduzione dei titoli di testa. Mentre i fan hanno adorato la canzone di Vaundy, hanno criticato le immagini di apertura. La maggior parte del fandom è rimasto sconvolta dal tema, ma alcuni si sono anche espressi a favore. Indipendentemente dalla controversia, l’anime lancia un primo episodio sbalorditivo con una delle migliori scene introduttive. Sebbene sia vero che l’anime non ha quello che molti fan considerano un adattamento divino come Jujutsu Kaisen e Dandadan, ha un’atmosfera nostalgica anni 2000 e un fascino unico. La tavolozza di colori vivaci aiuta davvero a rendere le immagini accattivanti. E alcune delle sequenze d’azione sono state adattate piuttosto bene.

Il manga Sakamoto Days è famoso per la sua eccellente coreografia di combattimento ed è chiaro che l’anime ci ha messo molto impegno.

L’episodio 1 di Sakamoto Days adatta completamente il primo capitolo del manga. In maniera totalmente fedele, l’anime inizia con l’ingresso iconico di Taro che lo segue nei suoi giorni da assassino. In seguito incontra Aoi in un minimarket e si innamora di lei a prima vista. I due si sposano e vivono una vita pacifica con la loro figlia. Da quando Taro si è ritirato dall’attività di sicario, gestisce un minimarket con la moglie.

Shin Asakura, qualcuno con cui Taro ha lavorato in passato, va a trovarlo al negozio. È sorpreso di vedere una versione diversa dell’uomo pericoloso che un tempo conosceva. Shin è un chiaroveggente, il che significa che può leggere la mente delle persone entro un raggio di 20 metri. Taro è in grado di comunicare con Shin senza dire nulla, il che dimostra che i due hanno una fiducia reciproca nonostante non si vedano da oltre cinque anni.

Sebbene Shin ammiri Taro, è costretto a prendere di mira il suo eroe. Dopo che Shin si mette nei guai con gli altri sicari, Taro lo salva dalla tana delle bestie. L’episodio dimostra anche che non ha perso il suo vantaggio negli ultimi cinque anni nonostante sia fuori forma. L’episodio si conclude con Shin che inizia a vivere con la famiglia Sakamoto.

Il primo episodio dell’anime è attualmente in streaming su Netflix. La prima stagione di Sakamoto Days conterà 11 episodi e pubblicherà nuovi episodi ogni sabato.

