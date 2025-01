Come funzionano?

Sakamoto Days: i poteri di Shin e come funzionano

L’adattamento animato di Sakamoto Days ha fatto il suo debutto lasciando tutti a bocca aperta. Il primo episodio ha superato le aspettative dei fan, offrendo un’animazione impeccabile e un’introduzione memorabile. Basato sul manga di Yuto Suzuki pubblicato su Weekly Shonen Jump, Sakamoto Days mescola azione e commedia seguendo la storia di Taro Sakamoto, un tempo temuto come il più grande sicario di sempre. Dopo essersi sposato cinque anni prima, Taro si ritira dalla vita da assassino per condurre una vita tranquilla con la moglie e la figlia.

L’azione inizia quando Shin Asakura, un giovane che lavorava con Taro, si presenta alla sua porta sotto la pressione di alcuni sicari. Qui scopriamo che Shin possiede abilità psichiche, un elemento che aggiunge profondità al mondo della serie. Sebbene l’anime sembri inizialmente un dramma d’azione convenzionale, i poteri di Shin suggeriscono un mondo pieno di possibilità sovrannaturali.

Gli incredibili poteri psichici di Shin

Nel primo episodio, Shin viene introdotto come un chiaroveggente, ma il manga svela che le sue capacità si espandono notevolmente nei capitoli successivi. Cresciuto nel laboratorio Okutabi sotto la guida del padre adottivo Asakura, Shin ha sviluppato poteri psichici grazie a esperimenti segreti.

La chiaroveggenza di Shin gli consente di leggere la mente delle persone entro un raggio di 20 metri utilizzando onde cerebrali elettromagnetiche. Tuttavia, questa abilità non è sempre attiva: Shin deve sintonizzarsi sulla mente degli altri, come fosse una radio. Ma c’è un grosso limite: non può leggere i pensieri di persone troppo rapide o con una presenza mentale opprimente.

Nel corso del manga, Shin sviluppa altre abilità straordinarie, tra cui la precognizione, che gli permette di vedere le azioni future di qualcuno leggendo il loro potenziale motorio. Questa abilità, però, ha un costo elevato: Shin può usarla solo per cinque minuti al giorno, poiché l’eccesso gli causa dolori lancinanti.

Recentemente, Shin ha scoperto di poter controllare la mente degli altri, riscrivendo i loro pensieri per obbligarli a compiere azioni specifiche. Anche questa capacità ha una limitazione: non può essere utilizzata più volte sulla stessa persona.

Il percorso di crescita di Shin nel manga

Nel manga, Shin, insieme a Taro e Heisuke, si prepara ad affrontare la JAA, l’associazione di assassini più potente del Giappone. Per riuscirci, Shin deve migliorare sia le sue abilità fisiche sia quelle psichiche. Su suggerimento di Nagumo, si infiltra nella prigione della JAA insieme a Heisuke per trovare Atari, una sensitiva con incredibili poteri psichici e un talento straordinario nel combattimento.

Atari potrebbe essere la chiave per aiutare Shin a padroneggiare meglio i suoi poteri e a svilupparne di nuovi. Il manga continua a esplorare il suo percorso di crescita, promettendo di ampliare ulteriormente le sue capacità.

Con queste premesse, Sakamoto Days si conferma come una delle serie più originali e appassionanti del momento. I fan possono aspettarsi evoluzioni straordinarie sia per Shin che per l’intera squadra di Taro.

Fonte Comic book