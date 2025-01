Dandadan: il successo dell’anime secondo l’editor di Shonen Jump

L’anime di Dandadan, tratto dal manga di Yukinobu Tatsu e prodotto da Science SARU, ha fatto il suo debutto nell’autunno 2024, conquistando rapidamente i fan di tutto il mondo. La storia segue Momo Ayase e Ken Takakura (detto Okarun), due liceali che si trovano a scontrarsi con fantasmi, alieni e mostri in un mondo soprannaturale e fantascientifico. Dopo un’iniziale scommessa per stabilire se siano più reali i fantasmi o gli alieni, scoprono che entrambi esistono e rappresentano minacce ben più grandi di quanto avrebbero mai immaginato.

L’anime, con la sua trama avvincente, animazioni di alta qualità e personaggi carismatici, ha spinto molti spettatori a leggere il manga, aumentando ulteriormente la popolarità dell’opera. La prima stagione si è conclusa a dicembre 2024, ma i fan non dovranno attendere troppo: la seconda stagione è già in programma per luglio 2025.

Il commento dell’editor di Shonen Jump sul successo di Dandadan

In occasione del Capodanno, Shihei Lin, editor di Shonen Jump, ha condiviso sui social i punti salienti dell’anno, soffermandosi anche sul successo di Dandadan. Nel suo post, ha dichiarato:

“L’anime televisivo di Dandadan, iniziato a ottobre dopo attente e dettagliate discussioni, ha raggiunto il primo posto in molte piattaforme streaming in tutto il mondo. Siamo anche grati per l’enorme numero di ristampe dei volumi del manga.”

Lin ha aggiunto che il successo dell’anime ha superato le aspettative del team di produzione, portando grande soddisfazione per l’accoglienza globale ricevuta. Inoltre, ha confermato che il team è già al lavoro per la seconda stagione, con l’obiettivo di mantenere alto il livello e l’interesse del pubblico.

Cosa aspettarsi dalla seconda stagione?

La prima stagione di Dandadan si è chiusa con un grande cliffhanger. Jiji e Okarun scoprono una stanza segreta nella Casa Maledetta, mentre Momo, in un momento di tranquillità alle terme, si trova nei guai con la famiglia Kito. Questi eventi introducono l’Arco della Casa Maledetta, che sarà al centro della seconda stagione.

Nei prossimi episodi, Momo e Okarun dovranno affrontare pericoli ancora più grandi per aiutare Jiji, alle prese con uno spirito malvagio che non solo minaccia la sua casa, ma anche il suo equilibrio emotivo. Se la seconda stagione manterrà lo stesso numero di episodi della prima, si prevede che adatterà sia l’Arco della Casa Maledetta sia l’Arco dell’Occhio Malvagio.

Un successo meritato

Il manga di Yukinobu Tatsu si distingue per un’arte intricata e dettagliata che richiama lo stile di Junji Ito, con un tono leggermente più leggero rispetto all’anime, ma ugualmente apprezzato dai lettori. L’editor di Shonen Jump ha anche sottolineato il valore del film animato Look Back, tratto dall’omonimo one-shot di Tatsuki Fujimoto, a dimostrazione di quanto il 2024 sia stato un anno straordinario per il mondo dell’animazione giapponese.

Con una seconda stagione già annunciata, Dandadan sembra destinato a consolidare ulteriormente il suo posto tra le opere più amate degli ultimi anni.

Fonte Comic book – Twitter