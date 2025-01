Addio a Yoichi Onishi, storico animatore di Dragon Ball e Saint Seiya

Il mondo dell’animazione giapponese piange la scomparsa di Yoichi Onishi, uno dei più grandi animatori che hanno contribuito a dare vita a serie leggendarie come Dragon Ball, Saint Seiya e Slam Dunk. La notizia è stata diffusa dal suo amico e collega Eisaku Inoue, animatore noto per il suo lavoro su One Piece e Dragon Ball Z. In un toccante post su Facebook, Inoue ha espresso il suo dispiacere per non aver incontrato Onishi prima della sua scomparsa: “Yoichi Onishi ci ha lasciato. Ogni volta che passo a prendere un caffè guardo il posto vicino alla mia scrivania… Mi dispiace non essere venuto prima.”

Sebbene non siano state ancora rese note le cause del decesso, la notizia ha scosso profondamente il mondo degli appassionati di anime, che ricordano con affetto l’eredità artistica e culturale lasciata da Onishi.

La carriera di un maestro dell’animazione

Yoichi Onishi è stato una figura fondamentale nell’industria dell’animazione giapponese, contribuendo a opere che hanno fatto la storia dell’anime. Il suo legame con il franchise di Dragon Ball risale al 1996, quando lavorò come animatore chiave per il film Dragon Ball: La leggenda del drago Shenron. Successivamente, partecipò alla realizzazione di alcuni dei film più iconici della serie, tra cui:

Dragon Ball Z: Il ritorno di Cooler

Dragon Ball Z: I tre Super Saiyan

Dragon Ball Z: Il Super Saiyan della leggenda

Dragon Ball Z: La minaccia del demone malvagio

Negli ultimi anni, Onishi tornò a lavorare su Dragon Ball Super, contribuendo agli episodi dell’Arco di Goku Black, iniziando dal numero 49. La sua abilità nel rappresentare scene di azione dinamiche e momenti emotivi ha lasciato un segno indelebile nella storia dell’animazione.

Oltre Dragon Ball: una carriera poliedrica

La carriera di Onishi non si è limitata a Dragon Ball. Nel corso dei decenni ha lavorato su numerosi altri progetti di successo, tra cui:

Saint Seiya

Slam Dunk

Assassination Classroom

A Certain Scientific Railgun

Digimon Adventure

Edens Zero

World Trigger

Con il suo lavoro, Onishi ha contribuito a plasmare l’immaginario di intere generazioni, elevando l’animazione giapponese a una forma d’arte riconosciuta in tutto il mondo.

Un’eredità che vive nel cuore degli appassionati

La perdita di Yoichi Onishi rappresenta una grande tristezza per i suoi colleghi e per i fan di tutto il mondo. La sua dedizione e passione per l’animazione continuano a vivere nelle opere che ha contribuito a creare e che ancora oggi vengono amate e apprezzate da milioni di persone. I nostri pensieri vanno alla sua famiglia, ai suoi amici e a tutti coloro che hanno avuto il privilegio di lavorare al suo fianco.

