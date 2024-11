Tra le uscite Marvel targate Panini del 28 novembre 2024 troviamo un nuovo numero della serie regolare di Daredevil di Saladin Ahmed e Aaron Kuder, che da questo mese inizia anche ad essere raccolta in volumi Marvel Collection, stesso formato in cui viene pubblicata l’inedita avventura ambientata nel passato di Venom, Ansia da Separazione.

Inoltre un lussuoso volume Grandi Tesori Marvel dedicato alla fondamentale graphic novel X-Men: Dio Ama, l’Uomo Uccide, e tanti altri volumi che ripropongono storie del calibro di Avengers: La Guerra Kree-Skrull, Contest of Champions, l’esordio del costume nero di Spider-Man, Punisher: Il Re dei Killer e altro ancora.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Marvel Panini del 28 novembre 2024.

Daredevil 12

Devil e i Cavalieri Marvel 157

3,00 €

Contiene: Daredevil (2023) #12

Le battaglie di Daredevil con i suoi peccati capitali hanno messo in pericolo la casa della gioventù di St. Nicholas, dove opera come sacerdote.

Uno dei ragazzi della casa, Jason, ha scoperto l’identità segreta di Matt Murdock ed è scappato, in preda alla rabbia.

L’eroe ha così chiesto l’aiuto di Elektra per rintracciare il giovane.

Ma i due Cornetti dovranno prima vedersela con Kingpin, ora posseduto dall’avidità di Matt!

Venom: Ansia da Separazione

Marvel Collection

18,00 €

Contiene: Venom: Separation Anxiety (2024) #1/5

Una storia mai narrata del V-Man nei giorni da Protettore Letale narrata dal suo cocreatore!

Eddie Brock si fa un nuovo nemico nell’Uomo Porpora e la sua vita viene messa sottosopra!

Disegni dell’artista di La morte del Venomverso e di Savage SpiderMan!

Con la partecipazione speciale dei Fantastici Quattro!

Venom 5

Predestinazione

Marvel Collection

19,00 €

Contiene: Venom (2021) #22/25, Free Comic Book Day 2023: Spider-Man/Venom #1 (II)

Abbiamo osservato il futuro remoto di Eddie Brock. Ora è tempo di vederlo affrontare anche il suo turbolento passato!

Direttamente dalla Golden Age, riecco Flexo! Sarà un alleato o un nemico, per Venom?

Ma i pericoli non finiscono qui, perché tutto è pronto per lo spaventoso ritorno di Toxin!

Eddie, nel frattempo, ha anche scoperto cosa potrebbe servirgli per risolvere i suoi problemi… peccato che sia di proprietà del Dottor Destino!

Daredevil 1

Si Scatena l’Inferno

Marvel Collection

19,00 €

Contiene: Daredevil (2023) #1/5

Una nuova rinascita per Daredevil grazie alle stelle Saladin Ahmed e Aaron Kuder!

Il ritorno di Matt Murdock è un mistero, come il suo rapporto con la moglie Elektra e il fatto che indossi un collarino da prete.

L’Uomo senza Paura è un uomo di fede, ma la corruzione sta distruggendo Hell’s Kitchen.

E quando Bullseye fa la sua sanguinosa entrata in scena, l’inferno si scatena sul mondo del Diavolo Rosso

Miles Morales: Spider-Man 7

Beyond

Marvel Collection

18,00 €

Contiene: Miles Morales: Spider-Man (2018) #33/36, Miles Morales: Spider-Man Annual (2021) #1 (I)

Miles e il suo clone Shift vogliono sapere di più sul misterioso Valutatore: l’unica via è infiltrarsi nel suo covo!

Intanto, la Beyond Corporation ha diffidato il prode Morales dall’utilizzare la sua identità segreta.

Alcuni terribili eventi che hanno colpito Peter Parker rischiano di avere dolorose ripercussioni anche sull’incolpevole Spider-Man di Brooklyn!

Con la partecipazione straordinaria di Kamala Khan, l’inimitabile Ms. Marvel!

Punisher: il Re dei Killer 1

Marvel Collection

26,00 €

Contiene: Punisher (2022) #1/6

La storia che mette la parola fine a tutte le storie di Punisher!

Nato dalla tragedia. Devoto alla guerra. Inarrestabile nella sua ira. Frank Castle è il miglior killer di tutto il mondo.

Ora è giunto il momento di scoprire i segreti che si annidano nel suo passato e di affrontare il proprio destino… come capo della Mano!

Inizia qui il clamoroso ciclo di Jason Aaron e Jesús Saiz, una storia di sangue e bugie.

Avengers: La Guerra Kree-Skrull

Marvel Must Have

20,00 €

Contiene: Avengers (1963) #89/97

Un conflitto di proporzioni universali… con la Terra nel mezzo!

E quando la guerra tra due civiltà aliene arriverà a coinvolgere il nostro pianeta, chi se non gli Avengers saranno chiamati a intervenire?

L’ultima speranza potrebbe risiedere in un guerriero Kree in esilio e, soprattutto, nella sua controparte umana.

Una vera e propria pietra miliare: la prima grande saga cosmica della Marvel, che vede ospiti d’onore i Fantastici Quattro, gli Inumani e Nick Fury.

Marvel Super Hero Contest of Champions

Marvel Must Have

15,00 €

Contiene: Contiene: Marvel Super Hero Contest of Champions (1982) #1/3, West Coast Avengers Annual (1986) #2, Avengers Annual (1967) #16

Il Gran Maestro sfida la Morte stessa, e le sue pedine sono gli eroi della Terra.

Il suo scopo? Riportare in vita un altro degli Antichi dell’Universo, il Collezionista.

Ne seguirà uno scontro tra giustizieri come non se ne erano mai visti prima, con protagonisti tutti – o quasi – i personaggi Marvel dei primi anni 80.

La prima miniserie-evento della Casa delle Idee, che ha fatto da apripista alle grandi saghe collettive dei decenni a venire. In appendice, il Gran Maestro contro gli Avengers di New York e quelli della costa ovest.

Amazing Spider-Man 24

Marvel Masterworks

32,00 €

Contiene: Amazing Spider-Man (1963) #252/262, Amazing Spider-Man Annual (1964) #18

Uno Spider-Man così non si era mai visto prima!

Peter Parker è tornato da Battleworld e ora sfoggia un sorprendente costume nero.

Non è che l’inizio di una raccolta di storie semplicemente memorabili, con avversari del calibro della Rosa, dello Spirito Rosso e di Hobgoblin. Inoltre: il debutto del Puma!

Ciliegina sulla torta: una lunga avventura sceneggiata nientemeno che da Stan Lee.

X-Men: Dio Ama, L’Uomo Uccide

I Grandi Tesori Marvel

25,00 €

Contiene: X-Men: God Loves Man Kills Extended Cut (2020) #1/2

Per la prima volta in formato gigante, una delle più amate, simboliche e celebrate avventure degli X-Men!

Il Reverendo Stryker ha un’arma unica per combattere gli Uomini-X: la capacità di convincere i suoi seguaci che i mutanti siano dei mostri, facendo leva su ignoranza e bigottismo.

La versione definitiva dell’opera che ha ispirato il film X-Men 2, con le sequenze extra firmate da Chris Claremont e Brent Anderson.

Una storia epocale in un’edizione imperdibile, ricca di bonus e dietro le quinte!

Spider-Man Magazine 69

Panini Comics Mega 134

5,90 €

Contiene: una mitica sorpresa di Spider-Man!