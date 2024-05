Dragon Ball: Toyotaro ridisegna la cover 39 per i 40 anni del manga

Il progetto Dragon Ball Super Gallery riunisce alcuni dei più grandi mangaka per prendere parte a uno dei progetti di celebrazione dei 40 anni dal debutto della serie su Weekly Shonen Jump. Tra i tanti mangaka che hanno contribuito finora ci sono Tite Kubo di Bleach, Masashi Kishimoto di Naruto, Tatsuki Fujimoto di Chainsaw Man, Koyoharo Gotouge di Demon Slayer e Hirohiko Araki di JoJo’s Bizarre Adventure. La cover più recente, ossia la 39, è arrivata ed è disegnata nientemeno che da Toyotaro, il mangaka che disegna Dragon Ball Super.

Ricordiamo che non è con Super, però, che Toyotaro si è avvicinato a Dragon Ball Super. Infatti il mangaka aveva a lungo disegnato Goku e compagnia attraverso uno dei suoi primi lavori non ufficiali. Stiamo parlando di “Dragon Ball AF”, grazie al quale sarebbe stato poi scelto per disegnare la serie spin-off, Dragon Ball Heroes: Victory Mission. Grazie al suo lavoro sulla storia secondaria, Toyotaro è stato scelto dallo stesso Akira Toriyama per far parte dell’ultima serie sequel.

Durante gli ultimi archi narrativi, Toyotaro ha lavorato a stretto contatto con Akira Toriyama per continuare la storia dei Guerrieri Z, con il duo capace di creare alcune battaglie importanti e nuove trasformazioni per il franchise.

In seguito alla tragica scomparsa di Akira Toriyama, il manga è stato interrotto a tempo indeterminato. Allo stato attuale, non si sa ancora se Dragon Ball Super continuerà con Toyotaro al timone e/o se il mangaka lavorerà su sceneggiature e idee create da Toriyama. Se la serie Super dovesse continuare con il manga, allora sarà una scommessa per Toyotaro.

DRAGON BALL Volume 39 Cover drawn by Toyotarou for the 40th DRAGON BALL SUPER Gallery Tribute. pic.twitter.com/g0tLPjckLd — SUPER クロニクルス (@SupaChronicles) May 30, 2024

Sebbene Toriyama se ne sia andato, la sua eredità rimane. Questo autunno, Dragon Ball Daima arriverà sul piccolo schermo, sancendo così il ritorno del franchise sul piccolo schermo. Il nuovo anime si basa completamente sulle idee di Akira Toriyama per raccontare una nuova storia di Goku e dei suoi compagni. Trasformando Son Goku e tutti i suoi amici in bambini a causa di un desiderio nefasto espresso con le sfere del drago, la data di uscita di Daima deve ancora essere rivelata, ma rimane una delle uscite anime più attese dell’anno.

Fonte – Comicbook