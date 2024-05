One Piece: il manga avvierà un arco sul Secolo del Grande Vuoto?

Il manga di One Piece sta perseguendo la sua saga finale e gli ultimi eventi legati all’arco di Egghead hanno rivelato dettagli importantissimi legati agli sviluppi della storia scritta e disegnata da Eiichiro Oda. Infatti a tal proposito il manga dovrebbe necessariamente introdurre un arco narrativo che spieghi per filo e per segno cosa sia davvero accaduto durante il Secolo del Grande Vuoto.

One Piece ha iniziato a rivelare alcuni importanti frammenti di storia su cui i fan hanno teorizzato negli ultimi due decenni. E il tutto sta accadendo grazie a Vegapunk, con lo scienziato che rivela ciò che ha scoperto con le sue ricerche misteriose. E ciascuna delle sue rivelazioni sul Secolo del Grande Vuoto ha reso questo pezzo di storia ancora più intrigante.

Il manga shonen ha visto il governo mondiale sempre al centro di tutto e questo ha costantemente cancellato anni di civiltà sono stati cancellati dalla mappa, e sta iniziando a prendere forma a partire dalle nuove rivelazioni negli ultimi capitoli. E Vegapunk sottolinea anche di non essere ancora a conoscenza del quadro completo, e gli indizi forniti non fanno altro che invogliare i fan a leggere in maniera dettagliata e dedicata al passato che dovrebbe rivelare come i mari hanno iniziato ad innalzarsi e perché il mondo di One Piece sia in pericolo.

Il capitolo 1115 di One Piece vede Vegapunk spiegare che Joyboy proveniva da una civiltà tecnologicamente molto più avanzata persino della sua stessa tecnologia. Quindi radunò una fazione che combatté una guerra contro l’alleanza dei 20 Regni che alla fine formò il Governo Mondiale. Questa guerra nei 100 anni mancanti di storia portò poi ad una tale distruzione operata dall’uomo che il mondo stesso affondò per 200 metri infondo al mare. Ciò è dovuto alle potenti armi che esistono ancora, poiché si scopre che questa guerra non è mai cessata.

Tutto questo mette insieme ciò che i fan hanno già appreso sulle tre armi ancestrali decifrate tramite i Ponegliff. Inoltre il manga ha confermato che Joyboy è stato il primo pirata, che ha una connessione con l’antenato di Vivi, originariamente in opposizione all’alleanza dei 20 regni e con Zunisha.

È difficile immaginare che Oda si limiti a rivelare solo qualche indizio in più sul Secolo del Grande Vuoto senza mostrare ai fan il quadro completo della vicenda. E l’aspettativa è di poter leggere un arco narrativo oppure una serie di racconti tramite flashback del Secolo del Vuoto.

Fonte – Comicbook