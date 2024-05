Jujutsu Kaisen: svelata la nuova tecnica Boogie Woogie di Todo

Il manga di Jujutsu Kaisen sta sicuramente portando gli eventi della fase finale su un piano delicato. Di volta in volta, la serie soprannaturale ha dimostrato di rompere teorie dei fan e sorprendere con rivelazioni inaspettate. Dalle morti agli strani ritorni in vita, Gege Akutami ha abituato tutti i fan a queste situazioni. E grazie all’ultimo aggiornamento del manga, Jujutsu Kaisen ha rivelato una nuova versione della tecnica innata di Aoi Todo.

Questo vuol dire che il Boogie Woogie è tornato e Todo è più bravo che mai a padroneggiarla.

Il tutto è accaduto con l’uscita del capitolo 260 di Jujutsu Kaisen, che ha permesso ai fan di guardare Todo riportare in azione la sua tecnica innata rivista. Questo è accaduto perché Todo è stato costretto a non utilizzarla più molto tempo fa quando Mahito ha tagliato di netto la mano di Todo, impedendogli di generare i battiti delle mani per attivare la tecnica. Quindi, dopo un po’ di allenamento, Todo ha imparato a utilizzare un vibraslap per attivare Boogie Woogie più velocemente che mai.

Un vibraslap è uno strumento a percussione caratterizzato da una palla collegata a una scatola di legno con pezzi di metallo all’interno. L’utilizzatore tocca la palla per far vibrare il metallo, generando così un suono unico.

Quindi Todo ha sostituito la mano sinistra perduta con un vibraslap, che ha cambiato la condizione per attivare il Boogie Woogie. Infatti si è passato dal battito delle mani a un pezzo di metallo che colpisce una scatola di legno. In questo modo, Todo può eseguire circa 50 cambi di posizione al secondo.

E il capitolo 260 ha rivelato quanto sia devastante la tecnica innata di Todo. Può scambiarsi di posto usando Boogie Woogie più velocemente che mai, lasciando Sukuna completamente spiazzato e confuso. Come tante volte in passato, il ritorno in battaglia di Todo ha dato a Yuji una ventata di freschezza, e la sua mossa Boogie Woogie rivista sta rapidamente diventando unica.

Oltre questo dettaglio legato a Todo, pare che Gojo stia per tornare nel manga anche se non si può dire con certezza se lo stregone più potente del mondo tornerà davvero in vita o meno. Di fatti Gojo ha perso la vita combattendo contro Sukuna.

