Boruto: Two Blue Vortex anticipa la morte di un membro del team 10

Boruto: Two Blue Vortex sta alzando il livello della seconda parte del manga, iniziato con un salto temporale atteso da anni da parte dei fan. E il nuovo capitolo del manga ha anticipato quella che sembra essere un’importante uscita di scena di un personaggio del Team 10. Boruto: Two Blue Vortex cambiando il titolo ha dimostrato di essere coerente con i grossi aggiornamenti che si sono verificati all’interno del Villaggio della Foglia. Infatti dopo il salto temporale di tre anni dagli eventi di Naruto Next Generations, il figlio del Settimo è considerato il nemico da eliminare e il responsabile dell’apparente morte dei suoi genitori. Ma mentre il manga si prepara per il prossimo arco narrativo, il nuovo capitolo ha anticipato un tragico evento che coinvolge la vita di un membro del Team 10.

Il capitolo precedente di Boruto vedeva i combattenti del Decacoda farsi strada all’improvviso nel Villaggio della Foglia dopo che qualcosa aveva attirato la loro attenzione. Anche se in precedenza avevano rivelato che si trattava di Naruto Uzumaki, in realtà si è scoperto che chi in realtà stavano cercando era Himawari Uzumaki. Il motivo è legato al fatto che la Volpe a Nove Code non solo era tornata in vita, ma si trovava adesso nel suo corpo della figlia di Naruto e Hinata per qualche misteriosa ragione. Questo infatti è solo l’inizio dei pericoli per Himawari e il Team 10.

Infatti il capitolo 10 di Boruto vede il Team 10 cercare di scappare con Himawari, ma vengono abbattuti con facilità da uno dei combattenti del decacoda che si è interessato a Himawari. Mentre questo nuovo villain si avvicinava alla squadra, Himawari era impegnata a convincere Kurama di svegliarsi dentro di lei affinché lei potesse accedere al suo potere. Nel tentativo di farlo, Himawari salta addosso al villain con un calcio solo per permettergli di prenderla e romperle una gamba senza troppi problemi.

Inojin Yamanaka tenta quindi di lanciare un jutsu solo per poi cancellarlo completamente. Quando Inojin si rifiuta di fare marcia indietro, il Decacoda evoca un albero che trafigge il petto di Inojin. Non è chiaro se questo ucciderà o meno il giovane ninja, ma è una ferita così grave che probabilmente metterà il giovane ninja in grave pericolo al punto da non riuscire a sopravvivere all’attacco. Ma il capitolo si conclude con Himawari che attiva la sua modalità Kyuubi, e quindi i fan avranno modo di vedere presto come si evolverà il seguito di questa faccenda molto intensa nei prossimi capitoli.

