Pokémon: arriva una collaborazione con KFC, la nota catena di Fast Food

Nel mondo del fast food, sembra che l’industria stia sempre più abbracciando la cultura anime. Da Arby’s a McDonald’s, molte catene stanno strizzando l’occhio agli otaku. Ora, anche KFC si unisce a questa tendenza con un’esclusiva collaborazione con Pokemon.

KFC ha annunciato un’offerta speciale all’estero, mettendo Pokemon al centro della scena. In onore della Giornata dei Bambini del 1° giugno, KFC Cina proporrà un menu famiglia che include giocattoli a tema Pokemon. I clienti riceveranno uno dei cinque diversi giocattoli Pokemon acquistando un pasto, e secondo quanto riportato il tutto sta già andando a ruba.

Nella collezione ci sono figure e/o peluche di Mimikyu, Psyduck, Togepi, Gengar e Pikachu. Inoltre, i clienti che acquisteranno un super menu famiglia riceveranno anche un adorabile giocattolo Pokemon extra. Purtroppo, non sembra che questa promozione di KFC verrà estesa al di fuori della Cina.

Tali iniziative offrono un’opportunità unica per i fan di collezionare oggetti esclusivi legati ai propri franchise preferiti. I giocattoli e i gadget a tema Pokemon, distribuiti in occasione di tali promozioni, diventano rapidamente oggetti da collezione ambiti dagli appassionati, creando un’ulteriore spinta alla popolarità del marchio e stimolando l’interesse dei clienti verso le offerte speciali dei fast food.

Chiaramente, KFC sta puntando sulla popolarità di Pokemon in Cina, e non è l’unica catena di fast food a farlo. Recentemente, in Asia, sono emerse notizie che McDonald’s stava lanciando Happy Meals in collaborazione con Sanrio e Yu-Gi-Oh. Questa iniziativa ha avuto un grande successo e ora si dice che la collaborazione potrebbe arrivare negli Stati Uniti questa estate. Quindi, chissà, magari anche KFC troverà un modo per distribuire i suoi simpatici giocattoli Pokemon al di fuori della Cina.

Questa mossa di KFC e di altre catene di fast food testimonia il potere della cultura pop e della nostalgia nell’attirare clienti di tutte le età. Pokemon, con la sua vasta gamma di personaggi iconici e la sua longeva storia, rappresenta un’opportunità ideale per le aziende che desiderano attrarre un pubblico più giovane e mantenere felici i fan di lunga data. Fonte Comic Book