Jujutsu Kaisen sa come tenerci con il fiato sospeso. Più volte, la serie ci ha sorpreso con colpi di scena mozzafiato e rivelazioni dell’ultimo minuto. Dai decessi alle resurrezioni, niente è impossibile per Jujutsu Kaisen. Naturalmente, è per questo che il fandom è quasi esploso un anno fa quando Gojo Satoru sembrava essere morto… ma ora non ne siamo più così sicuri.

Se sei aggiornato con Jujutsu Kaisen, conosci bene la questione. In effetti, potresti aver sentito parlare del problema anche se non segui Jujutsu Kaisen. Quando il manga ha pubblicato il suo ultimo aggiornamento, è terminato con un cliffhanger che suggeriva il ritorno di Gojo, e l’intero Internet è impazzito.

Come puoi vedere, il fandom è ancora indeciso sul ritorno del personaggio. Molti credevano che il più potente stregone del mondo sarebbe sopravvissuto alla sua lotta con Sukuna, ma non c’era mai stata alcuna certezza. Man mano che il manga andava avanti, sembrava sempre più probabile che Gojo fosse morto. Non è da tutti i giorni che uno stregone sopravvive a essere tagliato a metà, ma d’altra parte, non c’è nessun altro stregone come lui.

Il verdetto sul ritorno di Gojo è ancora in sospeso, ma al momento i fan pregano per un miracolo. Jujutsu Kaisen riguarda la costruzione di una nuova fondazione per la società degli stregoni, e mentre Gojo è cresciuto secondo le vecchie tradizioni, è desideroso di vedere il mondo rinascere. I fan sperano che Gojo vivrà per vedere sorgere questa nuova società, quindi vedremo cosa ha in serbo il creatore Gege Akutami prima di lungo…!

Al centro della storia abbiamo Yuji Itadori, che nonostante le sue incredibili doti atletiche, preferirebbe passare il tempo con il Club dell’Occulto. Tuttavia, scopre presto che l’occulto è più reale di quanto pensasse quando i suoi compagni di club vengono attaccati! Nel frattempo, il misterioso Megumi Fushiguro è alla ricerca di un oggetto maledetto di grado speciale, e la sua ricerca lo porta da Itadori.

