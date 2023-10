Tra le uscite Marvel targate Panini del 1 novembre 2023 troviamo l’inizio di Ultimate Invasion, la miniserie di Jonathan Hickman e Bryan Hitch che porta alla nascita di un nuovissimo Ultimate Universe.

Inoltre lo speciale degli X-Men che fa da prologo a Fall of X e un volume che celebra i 60 anni degli Avengers a firma di Fabio Licari e Marco Rizzo, sceneggiatore anche di alcune delle storie di Spidey presenti nel volume all-age Le Nuove Avventure di Spider-Man.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Marvel Panini del 1 novembre 2023.

Le uscite Marvel Panini del 1 novembre 2023

Daredevil 13

Devil e i Cavalieri Marvel 144

3,00 €

Contiene: Daredevil (2022) #13

Penultimo capitolo dello sconvolgente ciclo di Chip Zdarsky e Marco Checchetto, già uno dei team creativi più amati nella storia di Daredevil!

Le anime di Foggy Nelson, Stick e dei leader politici del mondo sono intrappolate all’inferno!

Il Diavolo Rosso è pronto a compiere un gesto estremo per salvarli…

…che la traversata degli inferi abbia inizio!

Ultimate Invasion 1

5,00 €

Contiene: Ultimate Invasion (2023) #1

Ultimate Invasion 1

Variant

5,00 €

Contiene: Ultimate Invasion (2023) #1

L’avete sognato per anni, e ora sta per diventare realtà: la linea Ultimate fa il suo roboante ritorno per rivoluzionare ancora una volta il fumetto di super eroi!

Gli Illuminati devono ricostituirsi per fermare i piani del Creatore, che punta a distruggere – o ricostruire? – il creato.

Al centro di tutto non poteva che esserci lui: Miles Morales!

Il geniale sceneggiatore Jonathan Hickman e l’indimenticabile artista di Ultimates Bryan Hitch vi invitano all’evento dell’anno: la trasformazione dell’Universo Marvel!

X-Men : Before the Fall – Prima Della Caduta

15,00 €

Contiene: X-Men: Before the Fall – Son of X (2023) #1, X-Men: Before the Fall – Mutant First Strike (2023) #1, X-Men: Before the Fall – Heralds of Apocalypse (2023) #1, X-Men: Before the Fall – Sinister Four (2023) #1

Quattro incredibili storie che chiudono le vicende in sospeso di Nightcrawler e tanti altri personaggi!

Cosa pianificano Madre Virtuosa, Nathan “Stasis” Essex e Orbis Stellaris?

E che ne è di Apocalisse e sua moglie Genesis?

L’inquietante prologo alla saga mutante del prossimo inverno: Fall of X!

Devil’s Reign

Marvel Collection

26,00 €

Contiene: Devil’s Reign (2021) #1/6, Devil’s Reign Omega (2022) #1

Wilson Fisk è diventato il sindaco della più grande città d’America e userà tutto il suo potere per muovere guerra contro i super eroi della Grande Mela!

L’uomo che una volta ha distrutto Daredevil ha preso di mira i Fantastici Quattro, Iron Man, Capitan America, Spider-Man, Jessica Jones, Luke Cage e tanti altri.

Fisk ha un esercito di super criminali al suo comando, tra cui Crossbones, Taskmaster, Typhoid Mary, Shocker, Whiplash, Rhino e Kraven, e questo è solo l’inizio.

Da Chip Zdarsky e Marco Checchetto, il celebrato team creativo di Daredevil, l’atto finale del grande piano di Kingpin al centro di un grande evento Marvel al fulmicotone!

L’Incredibile Hulk di Peter David 11

Guerra e Memoria

Marvel History

29,00 €

Contiene: Incredible Hulk (1968) #455/459, Heroes Reborn: The Return (1997) #1/4

Un nuovo, entusiasmante capitolo della run di Hulk scritta da Peter David!

Un incontro/scontro con Wolverine e gli X-Men conduce il Golia Verde dritto nelle grinfie di Apocalisse.

E non è che l’inizio di una catena di eventi che condurrà il Gigante di Giada a scontrarsi con avversari del calibro del Fenomeno e Mr. Hyde.

Infine, dopo un periodo trascorso in un universo tascabile creato da Franklin Richards, gli Eroi si apprestano a tornare a casa. Ma cosa ha a che vedere tutto questo con l’alter ego di Bruce Banner?

Avengers 8

La Raccolta

Marvel Omnibus

90,00 €

Contiene: Avengers (1963) #360/377 e Annual #22/23, Avengers: The Terminatrix Objective (1993) #1/4, Avengers Strikefile (1994) #1, X-Men (1991) #26, Avengers West Coast (1985) #101, Uncanny X-Men (1963) #307, Black Knight: Exodus (1996) #1

Mentre gli Avengers devono vedersela con una dei loro membri, i misteriosi Raccoglitori hanno messo gli occhi su Visione, per il quale hanno grandi piani.

Frattanto, Capitan America è rientrato nel gruppo, e il Cavaliere Nero non sembra averla presa molto bene.

Hank Pym torna a essere Giant-Man, un incontro/ scontro con gli X-Men e, soprattutto, la battaglia finale contro Proctor.

Combattimenti, colpi di scena, viaggi nel tempo e triangoli sentimentali in questa nuova, imperdibile raccolta di storie degli anni 90!

Marvel Zombies Game Edition

21,00 €

Contiene: Marvel Zombies (2006) #1/5

La primissima storia dei Marvel Zombies firmata da Robert Kirkman (The Walking Dead) e Sean Phillips (Criminal) torna in una nuova edizione speciale con contenuti redazionali extra legati a Marvel Zombies – A Zombicide Game, gioco da tavolo edito da CMON,e impreziosita da una copertina inedita di Marco Checchetto!

In una Terra in tutto e per tutto simile a quella che conosciamo, un virus ha trasformato i super eroi in mostri affamati di carne.

Ma ora che le riserve di umani da divorare sembrano essere agli sgoccioli, dove troveranno di che nutrirsi?

Come se non bastasse, l’arrivo di Silver Surfer apre la porta a scenari se possibile ancora più inquietanti…

Marvel Super Hero Adventures: Capitan Marvel

9,90 €

Contiene: Marvel Super Hero Adventures: Captain Marvel – First Day of School (2018) #1, Marvel Super Hero Adventures: Captain Marvel – Halloween Spooktacular (2018) #1, Marvel Super Hero Adventures: Captain Marvel – Mealtime Mayhem (2019) #1, Marvel Super Hero Adventures: Captain Marvel – Frost Giants Among Us (2019) #1, Marvel Super Hero Adventures: Ms. Marvel and the Teleporting Dog (2018) #1

Nuove, frizzantissime e divertentissime storie con protagonista Capitan Marvel e i suoi super amici!

Da sola, con Spider-Man, insieme agli Avengers… Carol è sempre pronta all’azione e a proteggere chi ne ha bisogno!

Otto appassionanti storie scritte e disegnate per i lettori più giovani, ma che piaceranno anche ai più grandi!

All’interno, alcune delle strip più folli e originali che abbiate mai visto sul personaggio!

Avengers: 60 Potenti Anni

18,00 €

Contiene: Avengers: 60 Mighty Years

Il volume ideale per festeggiare i sessant’anni degli Eroi più potenti della Terra!

Un viaggio lungo autori, storie, personaggi e formazioni che hanno fatto la storia del fumetto, arricchito da dietro le quinte e interviste!

Un nuovo saggio riccamente illustrato per conoscere meglio i più grandi eroi Marvel!

Dalla fondazione agli scontri con Loki e Kang, da Operazione: Tempesta nella Galassia a Infinity, passando per Guerre Segrete: una guida imperdibile per tutti i fan degli Avengers!

Le Nuove Avventure di Spider-Man 1

Grandi Poteri, Gran Confusione§

10,90 €

Contiene: The New Adventures of Spider-Man: Great Powers, Great Mayhem

Le storie che reinventano il mito di Spider-Man! Nuove e indimenticabili avventure per lettori di ogni età.

Vecchi nemici, insoliti alleati e persino la vita da studente mettono alla prova Peter Parker e il suo alter ego!

Una raffica di fumetti inediti per scoprire o riscoprire l’Universo Marvel e il suo più grande eroe!

Con copertina inedita realizzata da Claudio Sciarrone!

Spider-Man Magazine 56

5,90 €

In regalo: il walkie-talkie set di Spider-Man!