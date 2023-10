Yu Yu Hakusho da come sappiamo proverà a seguire le orme del live action di One Piece, grazie a questo nuovo adattamento per mano di Netflix. L’anime Yu Yu Hakusho ha recentemente celebrato il suo 30° anniversario, ed è proprio in questa occasione che è stata annunciata la serie in live action in una partnership tra Shueisha, TOHO, ROBOT e Netflix.

Anche se timidamente sono stati diffusi alcuni dettagli in merito e recentemente abbiamo avuto modo di scoprire tramite un teaser la data di uscita ufficiale della serie, fissata per il 14 dicembre. Come leggiamo su Comic Book oggi abbiamo anche l’occasione di visionare una piccola immagine dal set, che mostra il protagonista Yusuke Urameshi.

Sicuramente la prossima Geeked Week 2023 (annunciata dal 9 al 12 novembre), insieme ai tanti altri progetti, sarà al centro di alcune rivelazioni importanti per quanto riguarda la serie dedicata a Yu Degli Spettri, come anticipato volta a festeggiare i 30 anni della trasposizione animata arrivata anche in Italia e attualmente disponibile su Netflix appunto.

Diretto da Sho Tsukikawa con Kazutaka Sakamoto come produttore esecutivo e Teru Morii come produttore, il cast principale di Yu Yu Hakusho include Takumi Kitamura nei panni di Yusuke Urameshi, Shuhei Uesuhi nei panni di Kazama Kuwabara, Jun Shison nei panni di Kurama e Kanata Hongo nei panni di Hiei.

Yu Yu Hakusho: Netflix condivide una foto ufficiale

Yu Yu Hakusho è una delle serie più note di Togashi insieme ad Hunter x Hunter, al momento in un periodo molto complesso della sua pubblicazione. La serie in live action discussa in questa sede cercherà senza dubbio di seguire le orme di One Piece, cercando di ricalcare una parte del suo incredibile successo. Se anche Yu Degli Spettri avrà la stessa qualità allora Netflix ha definitivamente sdoganato la maledizione legata ai live action. Cosa ne pensate?

Fonte Comic Book