Jujutsu Kaisen: l’anime prepara il terreno per Yuji vs Choso

La seconda stagione di Jujutsu Kaisen è ormai entrata nel climax dell’arco inerente all’incidente di Shibuya, dove le Maledizioni hanno coperto Tokyo con un velo magico, così da mettere in atto il piano di suggellamento di Gojo. Dopo che Geto si è mostrato di nuovo, Gojo dopo un incredibile battaglia è stato sigillato appunto e i suoi allievi devono ora compensare la sua mancanza.

Gojo è stato quindi rinchiuso in un universo noto come Prison Realm, mentre il suo ex-amcio Geto si è rivelato non essere proprio quello che sembra, mentre Nanami ha dimostrato il suo potere in uno dei più grandi scontri della serie fino a oggi. Ora, l’adattamento anime di MAPPA coglie l’occasione per mostrare gli eventi con al centro Yuji Itadori e il temibile Choso.

Choso era stato affrontato da Gojo all’inizio di questo arco narrativo, ma purtroppo lo scontro non è stato concluso. Il villain non è riuscito a sconfiggere il sensei di Yuji e quindi ora che è imprigionato le Maledizioni hanno il via libera, anche se devono appunto vedersela con gli allievi dello stregone supremo.

Jujutsu Kaisen 2×12: Yuji vs Choso nella nuova puntata

Nel post di @JJK_Mya leggiamo: “Itadori vede diversi civili perdersi tra decine di spiriti maledetti. Lasciando il posto a Toge che ha incontrato miracolosamente, si dirige dove si trovava Gojo. Lì, Itadori incontra qualcuno che afferma di essere il fratello di Choso e Kechizu…”

CHOSO VS YUJI SUMMARY: Itadori sees several civilians losing their way through dozens of cursed spirits. Leaving the place behind to Toge whom he met up with miraculously, he heads to where Gojo was. There, Itadori meets someone who claims to be Choso and Kechizus brother… pic.twitter.com/zFlQVtmn5S — JJK (Mya) (@JJK_Mya) October 12, 2023

Il prossimo episodio si concentrerà su questo combattimento e finalmente possiamo vedere alla prova Yuji e tutti gli insegnamenti del suo sensei. Come anticipato l’anime è dentro il climax dell’incidente di Shibuya e mentre Gojo cerca un modo per uscire dalla sua prigionia, i suoi allievi dovranno fare del loro meglio per tenere testa ai temibili nemici. Cosa ne pensate di questo adattamento?

