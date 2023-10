Tra le uscite manga Star Comics del 18 ottobre 2023 si segnala l’uscita dell’edizione definitiva di Aria The Masterpiece, serie in 7 volumi ambientata in una Venezia futuristica annunciata al Napoli Comicon, e del cofanetto che raccoglie la miniserie fantascientifica 018 Love Eighteen.

Ecco di seguito, le varie uscite manga Star Comics del 18 ottobre 2023, come riportate dal sito ufficiale della casa editrice.

Le uscite manga Star Comics del 18ottobre 2023

018 LOVE EIGHTEEN

BOX

TECHNO n.326

di Akira Miyagawa

€ 18,90

UN’EMOZIONANTE MINI SERIE, PERFETTA PER GLI AMANTI DEL SCI-FI!

A nove anni dalla loro attivazione, due supercomputer hanno preso il controllo del Giappone. L’unica speranza di rivalsa è in possesso del figlio della loro creatrice, che con una sua amica d’infanzia darà il via a una strenua lotta contro le due potenti macchine. Tra intrighi e tracce di ciò che sarà, inizia l’emozionante avventura di un ragazzo e una ragazza attraverso un mondo fantascientifico e affascinante.

I due volumi che compongono la serie sono racchiusi in un pratico box da collezione.

ARIA THE MASTERPIECE n. 1

di Kozue Amano

€ 19,90

UN CLASSICO MANGA IN UNA PREZIOSA NUOVA EDIZIONE. L’ANNUNCIO PIÙ APPREZZATO A COMICON 2023!

Sono ormai passati 150 anni da quando Marte è stato terraformato. Al pianeta è stato dato il nuovo nome di Aqua a causa dello scioglimento della quasi totalità dei suoi ghiacci, venendo così soprannominato “pianeta dell’acqua”. Akari Mizunashi è una giovane terrestre che si trasferisce su Aqua per imparare il mestiere di Undine, le gondoliere che fanno da guida turistica a Neo Venezia, riproduzione dell’antica Venezia terrestre ormai completamente sommersa. Qui s’intrecciano le vicende di Akari, diventata apprendista presso l’Aria Company, e delle persone che incontrerà lungo il suo cammino verso il professionismo…

DETECTIVE CONAN NEW EDITION n. 40

di Gosho Aoyama

€ 6,50

Nella camera del professore è stata ritrovata una lettera scritta quarant’anni prima dal suo primo amore, che propone di incontrarsi nel luogo dei loro ricordi ogni dieci anni, assieme a dei numeri che potrebbero essere un codice segreto per trovarlo. Conan e i Detective Boys iniziano a decifrare quel codice, ma li attende una sorpresa…

DIE WERGELDER n. 6

MUST n.145

di Hiroaki Samura

€ 6,50

UN MISTERIOSO RACCONTO CHE UNISCE EROS E VIOLENZA!

Germania, Cina e Giappone… Nami, la demone vendicatrice, è stata rapita dalla Hill-Myna, mentre Jie Mao, la killer al servizio della casa farmaceutica, comincia a dubitare dei suoi padroni… Le due belve feroci che avevano cercato di uccidersi a vicenda vengono ora a conoscenza del lato oscuro dell’isola di Ishikunagijima, un segreto che condanna chiunque lo scopra a non poter uscire vivo da quel luogo…

DRAGON BALL ULTIMATE EDITION n. 18

di Akira Toriyama

€ 15,00

Per riportare in vita i compagni morti sul campo durante la battaglia con i Saiyan invasori, Crilin & Co. hanno raggiunto con l’astronave di Dio il pianeta d’origine di quest’ultimo, Namecc, dove si dice esistano delle sfere con poteri analoghi a quelle terrestri. Una volta giunti a destinazione, però, scoprono di non essere i soli a volere quelle sfere: per raccoglierle tutte dovranno contendersele con Vegeta, ripresosi dopo lo scontro sulla Terra e più agguerrito che mai, e con il potentissimo Freezer!

FUNGUS AND IRON n. 3

TECHNO n.327

di Ayaka Katayama

€ 5,90

OPERA CONSIGLIATA ANCHE DA HAJIME ISAYAMA, AUTORE DE L’ATTACCO DEI GIGANTI!

Fallito il piano, il fronte di Ether ha perso ogni cosa. Nonostante tutto, seguendo la flebile visione di un futuro di speranza, Grant, Dante e gli altri si lanciano in una fuga disperata. Tuttavia, ad attenderli nel luogo in cui sono stati condotti, troveranno qualcosa di spaventoso, che metterà alla prova lo stesso desiderio di sopravvivenza dell’umanità.

HITORIJIME MY HERO n. 13

QUEER n.73

di Memeco Arii

€ 6,90

NEMMENO UN EROE PUÒ SFUGGIRE… ALL’AMORE!

Setagawa inizia a lavorare come un pazzo al posto di sua madre, che ha usato i soldi destinati alla gita scolastica. Senza prestare ascolto ai consigli di Kosuke, il liceale si fa assegnare dei turni pesantissimi. Nel frattempo, tra Kensuke e Hasekura sembra andare tutto a gonfie vele, finché quest’ultimo si trova costretto a cambiare scuola per volere della madre, tornata improvvisamente a casa!

RECORD OF RAGNAROK n. 17

ACTION n.350

di Azychika , Shinya Umemura , Takumi Fukui

€ 6,50

UOMINI CONTRO DEI: LA SFIDA MORTALE PER LA SALVEZZA DEL MONDO!

Inizia l’ottavo scontro tra Nikola Tesla, l’unico stregone nella storia dell’umanità, e Beelzebub, il Signore delle Mosche maledetto dell’Helheim! Contro Tesla, che indossa uno strumento divino sotto forma di powered suit, Beelzebub sfodera la sua capacità speciale che combina attacco e difesa!